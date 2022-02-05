Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çiftinden mutluluk pozu

2018 yılında nikâh masasına oturan ve geçen sene boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş çifti, evliliklerine bir şans daha verdi. Aralarındaki buzları eriten çiftten Soral, dün sosyal medya hesabından eşiyle romantik bir pozunu paylaştı.

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Oyuncu Bensu Soral, 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile evlendi. Çift, geçen sene bir kriz yaşadı ve boşanmanın eşiğinden döndü.

Evlerini ayırdıkları hatta başka kişilerle ilişki yaşadıkları iddia edilen ikili, ilişkilerine bir şans daha verdi.

Soral ile Baş, şu sıralar Fransa’nın Cannes şehrinde başbaşa tatil yapıyor. Birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesaplarından yayınlayarak mutluluklarını sergiliyorlar.

“BÜYÜLÜ SAAT”

Son olarak eşiyle objektif karşısına geçen Bensu Soral, gün batımında poz verdi. 0yuncu, paylaşımına, “Büyülü saat!” notunu düştü.

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