Britney Spears, vasilik savaşını anlatması için Kongre’ye davet edildi

Britney Spears Instagram'da paylaştığı bir gönderide, yıllarca süren vasilik hakkında ifade vermek üzere Kongre'ye davet edildiğini söyledi. Ünlü yıldız, paylaşımında Kongre'den gelen davet mektubunu da paylaştı.

Sozcu.com.tr

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14 yıldır devam eden ve tüm maddi haklarının kontrolünün babasında olmasını sağlayan vasilikten geçtiğimiz aylarda kurtulan Spears, bu başarısını ve mücadelesini anlatması için Kongre tarafından davet edildi. Demokratlar, Spears’a 1 Aralık 2021 tarihli bir mektup yazarak onu ve avukatı Matthew Rosengart’ı yasal zaferlerinden dolayı tebrik etti. Spears, Florida Temsilcisi Charlie Crist ve Kaliforniya Temsilcisi Eric Swalwell’in davetini kabul edip etmeyeceğini söylemedi.

Spears, “Gurur duydum ve Beyaz Saray’a davet ettikleri için Kongre’ye teşekkür ederim” yazdı.

Crist ve Swalwell mektupta Spears’tan deneyimlerini kendi sözleriyle paylaşmasını istediler: “Hikayenizin, sizden ve sanatınızdan halihazırda ilham alan milyonların dışında sayısız kişiye güç vereceğine şüphe yok.”

HAYRANLARINA DA TEŞEKKÜR ETTİ

12 Kasım’da Spears’ın 60 milyon dolarlık mal varlığını on yıldan fazla bir süre babasının yönetmesine izin veren anlaşma sona erdi.

Spears, sosyal medya kanallarında kasım ayında yayınlanan bir videoda, #FreeBritney hashtag’ini kullanan hayranlarına da teşekkür etti: “Ben çok güçlü bir kadınım, bu yüzden sistemin o insanlara ne yaptığını sadece hayal edebiliyorum. Umarım hikayem bir etki yaratır ve yozlaşmış sistemde bazı değişiklikler yapar.”

2018 tarihli bir rapora göre, ABD’de en az 1,3 milyon aktif vesayet vakası var. Bu vakalar ayrıca tahmini 50 milyar dolarlık varlıkları da etkiliyor.

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