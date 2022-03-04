Nihan Ünsal’dan Burak Sergen’e zina davası

Corona virüsü tedavisinin ardından evlendiği genç sevgilisinin kendisini aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan oyuncu Burak Sergen'e, eşi Nihan Ünsal zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı.

Hayati ARIGAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Burak Sergen, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile geçen yıl sürpriz bir kararla nikâh masasına oturdu. Henüz dört aylık evli olan çiftin evliliği ihanet haberleri ile sarsıldı. Burak Sergen, aldattığı gerekçesiyle eşine boşanma davası açtı. Sergen bir gazetede yayımlanan eşinin ihanet fotoğraflarını mahkemeye delil olarak sundu. Bir an önce boşanmak istediğini belirten oyuncu boşanma davasına gizlilik kararı aldırdı.

KARŞI BOŞANMA DAVASI

İhanetle suçlanan Nihan Ünsal’dan sürpriz dava ise İzmir’den geldi. Nihan Ünsal avukatı Cihan Bayazıt aracılığıyla Burak Sergen’e zina nedeniyle karşı boşanma davası açtı. İzmir Aile Mahkemesi’nde açılan davada, boşanma davasının özellikle son dönemde yazılı ve görsel basın ile sosyal medyada çıkan haberlere dayanılarak açıldığı belirtildi.

Avukat Cihan Bayazıt tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dayanak gösterilen haberlerde ilgili kişiyle ilişkisinin bulunduğu hatta çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişki olduğu bizzat Burak Sergen tarafından da kabul edildiği ileri sürüldü.

ALDATTIĞI İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Dilekçede Burak Sergen’in, babası bulunmayan Nihan Ünsal ile annesini evlilik sürecinde borç batağına sürükledikten sonra kendisinden uzaklaştırıp hataya sürüklediği iddia edildi.

Burak Sergen’in kendisini corona olduğu dönemde aldattığını sürekli ön plana çıkardığının yer aldığı dilekçede, “Oysa ki; bu durumun gerçek dışı olduğu belgelerle ve tanık beyanlarıyla sabit olacaktır” dendi.

Burak Sergen’in açtığı boşanma davasında 100 bin TL tazminat istenmesine rağmen kamuoyuna tazminat istemediğine ilişkin beyanlar sunduğunun yer aldığı dilekçede, gerçek dışı, hakaret boyutuna varan ithamlarda bulunulduğu iddia edildi.

İlginizi Çekebilir Burak Sergen'in 'Gizem'li arkadaşı

İlginizi Çekebilir 'İşin içinde hemşiresi de var'