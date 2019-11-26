Burak Yamantürk kimdir? Burak Yamantürk nereli ve kaç yaşında?

Burak Yamantürk, 1983 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Veda adlı dizi ile geçen Burak Yamantürk hakkında merak edilenler haberimizde... Burak Yamantürk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan Soykan karakterini canlandıran Burak Yamantürk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Burak Yamantürk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BURAK YAMANTÜRK KİMDİR?

Burak Yamantürk, 23 Aralık 1983 yılında İzmit Kocaeli'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü mezunudur. 2012 yılında Veda dizisinde hayat verdiği Kemal karakteri ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

İçimdeki Fırtına, Tatar Ramazan, Hayat Yolunda, Yasak ve Acı Aşk ve Kayıtdışı gibi yapımlarda rol alan Burak Yamantürk, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Sevgili Geçmiş dizisinde Kenan karakterine hayat vermektedir. Burak Yamantürk, 1.76 metre boyunda, 71 kilo ve Oğlak burcudur.

Burak Yamantürk’ün rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevgili Geçmiş (Kenan) (TV Dizisi)

2018 – Dip (Emre) (TV Dizisi)

2017 – İçimdeki Fırtına (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Kayıtdışı (Arda) (TV Dizisi)

2015 – Acı Aşk (Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Yasak (Nejat) (TV Dizisi)

2014 – Hayat Yolunda (Selim) (TV Dizisi)

2014 – Böcek (Ünlü) (Sinema Filmi)

2014 – Tatar Ramazan (Elmas) (TV Dizisi)

2014 – Ayhan Hanım (Sinema Filmi)

2012 – Veda (Kemal) (TV Dizisi)