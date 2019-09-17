Çağlar Çorumlu kimdir? Çağlar Çorumlu nereli ve kaç yaşında?

Çağlar Çorumlu, 1977 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yedi Numara isimli dizi ile çıkan, ve son dönemlerde canlandırdığı pijamalı Şevket Hoca karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan Çağlar Çorumlu hakkında merak edilenler haberimizde... Çağlar Çorumlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür isimli komedi programında Şevket karakterini canlandıran Çağlar Çorumlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çağlar Çorumlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÇAĞLAR ÇORUMLU KİMDİR?

Çağlar Çorumlu, 4 Aralık 1977 tarihinde Amasya Merzifon’da dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezundur.

2000 yılında İstanbul’a yerleşen Çağlar Çorumlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da bir yıl tiyatro eğitimi aldı. Profesyonel olarak çalıştığı ilk tiyatro olan Kabare Taksim'e katıldı. Ardından, Kabare Taksim ekibinin dizisi olan 7 Numara’da Yusuf Güdük karakterini canlandırarak televizyon dünyasına adım attı.

“Kabare Taksim”den sonra Komedi Kılçık adlı gurupta kabare oyunculuğu yapmaya devam etti. Daha sonra, 2007 yılında İstanbul Efendisi adlı oyun ile, İstanbul Şehir Tiyatrolarına katıldı. 2013 yılında kendi tiyatrosu “TiyatrOPS” u kurdu.

Ezo Gelin, Avrupa Yakası, Osmanlı Cumhuriyeti, Haneler, Geniş Aile, İbret-i Alem, Jet Sosyete gibi diziler de rol alan Çağlar Çorumlu, 2012 yılından beri Gaye Çorumlu ile evlidir.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güldür Güldür Show’da Şevket karakterine hayat veren Çağlar Çorumlu, 1.75 metre boyunda 80 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2012 – 16. Yapı Kredi Afife Jale Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Müzikal Komedi Erkek Oyuncusu – Şark Dişçisi adlı oyundaki Taparnigos rolü ile.

Çağlar Çorumlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Jet Sosyete (Yaşar) (TV Dizisi)

2017 – Arif V 2016 (Zeki Müren) (Sinema Filmi)

2017 – Kolonya Cumhuriyeti (Peker) (Sinema Filmi)

2017 – Tatlım Tatlım (Sinema Filmi)

2016 – Kor (Aslan) (Sinema Filmi)

2015 – Bulantı (Beşir) (Sinema Filmi)

2015 – Yok Artık (Semih) (Sinema Filmi)

2014 – Pek Yakında (Zeki) (Sinema Filmi)

2013 – Daire (Necip) (Sinema Filmi)

2013 – Cesur Hemşire (Babür) (TV Dizisi)

2013 – BKM Güldür Güldür (Şevket Mircan) (TV Dizisi)

2013 – 2014 – Aldırma Gönül (TV Dizisi)

2012 – İbret-i Ailem (Kenan) (TV Dizisi)

2012 – Koyu Kırmızı (Galip) (TV Dizisi)

2012 – Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2010 – Şehrayin (Fatih Polat Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Prensesin Uykusu (Aziz) (Sinema Filmi)

2010 – Tek Türkiye 4. Sezon (Eser Yılmaz Durmuş Seslendirmesi) (TV Dizisi)

2010 – Geniş Aile 2. Sezon (Yurdakul) (TV Dizisi)

2009 – Teyzanne (Şaşkın Bakkal) (TV Dizisi)

2009 – Rina (Umut) (Sinema Filmi)

2009 – Haneler (Çağlar) (TV Dizisi)

2008 – Üvey Aile (Feyyaz) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Piştici 2) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (Güven) (TV Dizisi)

2006 – Yanılgılar (Mehmet) (Kısa Film)

2006 – Kader (Kamil) (Sinema Filmi)

2006 – Hayat Türküsü (Sezgin) (TV Dizisi)

2006 – Ezo Gelin (Zeki) (TV Dizisi)

2006 – Ah Polis Olsam (TV Dizisi)

2005 – Ters Köşe (Sinan) (TV Dizisi)

2004 – Gece Yürüyüşü (Hakan) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Yusuf Güdük) (TV Dizisi) (Bölüm)