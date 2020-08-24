Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat evlendi

Bir süredir devam eden aşklarını evlilikle taçlandırmak isteyen 46 yaşındaki Cansel Elçin ve 29 yaşındaki Zeynep Tuğçe Bayat sessiz sedasız nikah masasına oturdu.

Oyuncu Cansel Elçin meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile dünyaevine girdi. Çift pandemi sebebiyle aile yakınları ve dostlarının katıldığı bir törenle nikah masasına oturdu. Uzun zamandır aşk yaşayan Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat en mutlu günlerinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Elçin bu mutlu günü eşiyle fotoğrafını paylaşarak duyurdu ve romantik bir mesaj paylaştı:

“Hayatımın en güzel günü. Zeynep Tuğçe Bayat seni çok seviyorum. Sen beni karanlık derinliklerden elini uzatarak çıkardın. İyi ki sana tutunmuşum. Seninle hayatım aydınlıklar içinde. Güzelliğine, enerjine, zekana, yaratıcılığına hayran olmamak mümkün değil. Sadece sana değil, etrafını, dokunduğun, ürettiğin, sevdiğin her şeyi bana da sevdirdin. Beraber gideceğimiz bu yolda son nefesime kadar seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Söz veriyorum. Aşkım.”

“BURADA BULUŞACAĞIMIZI TAHMİN ETMEMİŞTİM”

Zeynep Tuğçe ise sosyal medyadan düğün fotoğrafını paylaşarak “Yıllar sonra tesadüfen karşılaştığımızda burada buluşacağımızı tahmin etmemiştim. Seni çok seviyorum” dedi.

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?

1990 yılında Mersin’de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

İlk kez 2009’da yayınlanmaya başlayan “Arka Sıradakiler” isimli dizi ile kamera önüne geçti. Daha sonra ise “Gönülçelen” isimli dizide “Nevra” karakterini canlandırdı. 2011’de “Yıldız Masalı” isimli dizide “Pelin” karakterini canlandırdı. 2014’te “Ah Neriman” isimli dizide “Yeşim” karakterine hayat verdi. 2015’te “Çilek Kokusu” isimli gençlik dizisinde “Gonca” karakterini canlandırdı.