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Cardi B Türk yönetmenlere seslendi: Buna çok ihtiyacım var
Cardi B Türk yönetmenlere seslendi: Buna çok ihtiyacım var
Muhteşem Yüzyıl dizisine olan hayranlığıyla Türk takipçilerinin dikkatini çeken ünlü rapçi Cardi B, flaş bir çağrı yaptı. Cardi B, Türk yönetmenlerden yeni bir 'Sultan' dizisi yapmalarını istedi.
Sozcu.com.tr
Magazin 17 Ağustos 2020 - 15:05

Son günlerde yeni klibi WAP'la gündemde olan ABD’li rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl etkisinden bir türlü kurtulamıyor.

Diziyi izlediği anları sık sık sosyal medyadan paylaşan ve tüm bölümleri bitiren şarkıcı, Türk hayranlarından şimdi ne izlemesi gerektiğine dair yardım istemişti.

Cardi B.

Cardi B’nin bu talebine pek çok yanıt gelirken, görünüşe bakılırsa ünlü şarkıcı bunlar arasından bir seçim yapabilmiş değil.

Cardi B, Twitter’dan yaptığı son paylaşımda Türk yönetmenlere seslenirken, “Lütfen bir Sultan dizisi daha yapabilir misiniz? Buna gerçekten çok ihtiyacım var” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 15:26 - 17.08.2020
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