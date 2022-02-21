Cem Yılmaz ‘Bill Gates’ten gelen mesajı ifşa etti

Komedyen Cem Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili ifşa etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, "Dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı?" ifadelerini kullandı.

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Dolandırıcıların uyguladığı yöntem Cem Yılmaz tarafından sosyal medyada ifşa edildi.

Yılmaz, kendisine dolandırıcılık amaçlı gönderilen bir e-maili Twitter hesabından paylaştı.

‘Mr. Bill Gates’ kullanıcısından gelen maili paylaşan Yılmaz, “Az evvel bana gelen mail. ulan her şey paspallaştı dolandırıcılığın bile kalitesi düştü. Bill Gates diye mail atılır mı ya” ifadelerini kullandı.

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