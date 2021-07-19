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Cesur Hande

48 yaşındaki Hande Yener'in, bikinili fotoğrafı olay yarattı. Fit görünen şarkıcıya beğeni ve yorum yağdı.

Güncellenme: 09:27, 19/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Cesur Hande

Geçen günlerde meme kanserini yendiğini açıklayan Hande Yener, hem iş hem tatil için Alaçatı’ya gitti. Önceki gün siyah bikinisiyle objektif karşısında poz veren 48 yaşındaki şarkıcı, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Hande Yener’in bu fotoğrafıne beğeni ve yorum yağdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMAMIŞTI

Hande Yener verdiği bir röportajda, artık çok değiştiğini, bu değişimin nedeninin bir yıl önce geçirdiği meme kanseri olduğunu söylemişti.

Yener, yedi saat süren bir operasyon sonucu kurtulduğu meme kanserini bir gün evinde otururken göğsünde hissettiği kitle sonucu hastaneye giderek öğrendiğini dile getirmişti.

Hande Yener, “Öleceğimi sandım. Erken teşhisin hayat kurtardığını bu süreçte öğrendim. Doktorum Cihan Uras sayesinde kemoterapi dahi görmeden atlattım hastalığı. Altı ayda bir yaşadığımı kutluyorum. Her temiz rapor çıktığında evde çığlıklarla kutlama yapıyoruz” diyerek hastalığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

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