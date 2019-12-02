Çetin Sarıkartal kimdir? Çetin Sarıkartal nereli ve kaç yaşında?

Çetin Sarıkartal, 1959 doğumludur. Kameralar karşısına 2009 yılında yayınlanan 7 Kocalı Hürmüz adlı sinema filmi ile çıkan Çetin Sarıkartal hakkında merak edilenler haberimizde... Çetin Sarıkartal nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde İskender Alpan karakterini canlandıran Çetin Sarıkartal hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Çetin Sarıkartal kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

ÇETİN SARIKARTAL KİMDİR?

Çetin Sarıkartal, 1959 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Tam olarak adı Çetin Kemal Sarıkartal’dır. Ankara Üniversitesi DTCF İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur. Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi alanında yüksek lisans yapmıştır. Çetin Sarıkartal, Bilkent Üniversitesi'nde Sanat Kuramı alanında tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Daha sonra Bilkent Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapmış, ardından Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra yine aynı üniversitenin Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarım Bölümü Başkanlığı’nı yapmıştır.

Profesör Doktor ünvanlı Çetin Sarıkartal, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çetin Sarıkartal, kameralar karşısına ilk kez 2009 yılında yayınlanan ve aynı zamanda da oyuncu koçluğunu yaptığı 7 Kocalı Hürmüz adlı sinema filminde canlandırdığı Günther Paşa karakteri ile çıkmıştır. Sarıkartal son olarak, Çukur isimle dizide Paşa karakterini canlandırmıştır.

Şimdilerde, Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde İskender karakterine hayat veren Çetin Sarıkartal, 1.73 metre boyunda ve 79 kilodur.

Çetin Sarıkartal’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Azize (İskender) (TV Dizisi)

2019 – Bilmemek (Sinema Filmi)

2017 – Çukur (Paşa/Cihangir) (TV Dizisi)

2009 – 7 Kocalı Hürmüz (Günther Paşa) (Sinema Filmi)