Coşkun Sabah Eskişehir’de çiftlik kurdu

Coşkun Sabah, Emirceoğlu Mahallesi’nde günlük 15 bin yumurta üretiminin gerçekleşeceği Gezen Tavuk Çiftliği kurdu. Çiftliğin açılışına ünlü sanatçı da katıldı. Törende konuşan Sabah, müzik sektörünün pandemiden dolayı zor günlerden geçtiğini, ekonomik olarak gelir getirecek başka iş kollarına yönelmek durumunda kaldığını söyledi.

Eskişehir’de arkadaşı Özkan Özadalı ile kurdukları tesiste günlük 15 bin yumurta üretimi gerçekleştireceklerini belirten Sabah, “Eskişehir’deki tesisimizi 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım bütçesiyle kurduk. 2 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 15 bin yarka cinsi tavuğumuz var. Günlük 15 bin, aylık ise 450 bin yumurta üretimi planlıyoruz. Bursa’da bir market zincir ile bir yıllık sözleşme imzaladık. Ürünlerimizi Bursa’ya göndereceğiz. İlerleyen zamanlarda ikinci bir tesisi daha kurmayı planlıyoruz” dedi.

Sabah ayrıca, ulaşım, iklim, arsa ve kira bedellerinin uygun olması nedeniyle Eskişehir’de yatırım yapmayı tercih ettiklerini söyledi.

İlginizi Çekebilir Coşkun Sabah: Kızım Kordon'da şort giyebilir, ama Mardin'de giydirmem