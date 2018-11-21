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Defne Samyeli’den kızı Deren’e…
Defne Samyeli’den kızı Deren’e…
Oyuncu ve şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabı üzerinden 22 yaşına giren kızı Deren'in doğum gününü kutladı.
Magazin 21 Kasım 2018 - 08:53

Oynadığı reklam filmleri ve yer aldığı moda çekimleriyle adından söz ettiren Deren Talu geride bıraktığımız gün yeni yaşına bastı. Bu özel günü ailesi ve yakın dostlarıyla kutlayan Talu’ya belki de en özel kutlama annesi Defne Samyeli’den geldi. Defne Samyeli sosyal medya hesabından şunları paylaştı:

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“İnanamıyorum 22 yıl olduğuna… Seni ilk kollarıma alışım daha dün gibi. Canım kızım iyi ki doğdun. Her yeni yaşında güzellikler ve neşe içinde hep beraber olmak dileğiyle. Seni çok seviyorum”

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