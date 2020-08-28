Defne Samyeli’nden bikinili paylaşım

Geçtiğimiz yıl Cem Yılmaz ile birlikte romantik bir tatil yapan Defne Samyeli, bu sene ise yakın arkadaşlarıyla birlikte tatilde. Samyeli son olarak bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Geçtiğimiz yaz Cem Yılmaz’la ilişkisi çok konuşulan Defne Samyeli bu yaza da sosyal medya paylaşımlarıyla damga vurdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur bikinili paylaşımları ses getirdi. Samyeli’nin sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı

YAZIN SON HAFTALARINI YAŞIYOR

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmayı başaran Defne Samyeli, bunlara bir yenisini daha ekledi. Şu sıralar tatil yapan 48 yaşındaki Samyeli, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Defne Samyeli’nin söz konusu paylaşımına binlerce beğeni gelirken, Samyeli 48 yaşında olmasına rağmen kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı.

