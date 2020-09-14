Dr. Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? Kitapları hangi dizilere ilham oldu?

Kırmızı Oda dizisiyle birlikte Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun adını sıkça duymaya başladık. Dizi yayınlandığı ilk bölümüyle izleyiciyi etkisi altına alınca, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kim olduğu herkes tarafından merak edildi. Başarılı bir psikiyatrist olan Budayıcıoğlu'nun yazdığı kitaplar İstanbullu Gelin, Doğduğun Ev Kaderindir ve yeni yayınlanmaya başlayacak olan Masumlar Apartmanı dizisine de ilham kaynağı oldu.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİMDİR?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu, 1947 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1966'da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. Tıp öğrenimi sırasında 1968 yılında yayına başlayan TRT televizyonunun açtığı spikerlik sınavını kazanarak TRT'ye kadrolu spiker olarak atandı ve bu kurumda beş yıl boyunca spiker ve Türk müziği programlarında sunucu olarak görev yaptı.

1972'de Tıp Fakültesi'nden mezun oldu, 1973 yılında evlendi ve TRT'den ayrılıp Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1977'de uzman oldu ve 1982 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1982 yılında üniversitede doçent olmak üzereyken, tercihini hocalıktan değil, doktorluktan yana yaptı ve üniversiteden ayrıldı.

23 yıl Ankara'da serbest hekim olarak çalışan Gülseren Budayıcıoğlu, 2005 yılında yine Ankara'da, en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'nin ilk ve tek psikiyatri merkezi olan ve ülkemizdeki her kesimden insanın başvurabileceği ‘Özel Madalyon Psikiyatri Merkezi’ni kurdu. 2011 yılında ilk baskısı çıkan Hayata Dön dizisi İstanbullu Gelin ismiyle televizyona uyarlandı. Son olarak ‘Camdaki Kız' kitabı ise Doğduğun Ev Kaderindir dizisine ilham kaynağı oldu.

Son zamanlarda Kırmızı Oda dizisiyle tekrar gündeme gelen Gülseren Budayıcıoğlu, TRT 1 ekranlarında yeni başlayacak Masumlar Apartmanı dizisine de ilham olmuştur.

DR. GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU KİTAPLARI

– Madalyonun İçi

– Hayata Dön

– Kral Kaybederse

– Camdaki Kız

– Günahın Üç Rengi