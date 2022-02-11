Emrah 30 bin lira nafaka ödeyecek

2014'te evlenen şarkıcı Emrah ile Sibel Kirer Erdoğan'ın iki yıldır süren boşanma davası sonuçlandı. İki çocuğu bulunan çiftin evliliği 27 Ocak'ta bitti. Mahkeme çocuklarının her biri için aylık 9'ar bin lira, Sibel Kirer için de 12 bin lira olmak üzere Emrah'ın 30 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.

Sozcu.com.tr

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Emrah ve Sibel Kirer Erdoğan’ın boşanma detayları ortaya çıktı.

2014 yılında nikâh masasına oturan çift, iki yıldır ayrılık haberleriyle gündeme geliyordu. İkili, 27 Ocak’ta Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşandı. Çiftin Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğunun velayetini mahkeme anneye verdi.

Emrah, her ay Kirer’e 12 bin lira, iki çocuğuna ise toplamda 18 bin lira nafaka ödeyecek. Emrah, toplamda 30 bin TL nafaka ödemiş olacak.

Sibel Kirer sosyal medya hesabından kendi fotoğrafını yayınlayarak altına, “Allah seni özgür yaratmışken, başkasının kölesi olma. Hz. Ali” notunu düştü.

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