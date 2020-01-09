Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10.Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne ünlü sanatçılar katıldı

Meryem Uzerli, İlker Ayrık, Esra Erol, Hakan Altun, Yılmaz Morgül, Tamer Karadağlı ve Kubat gibi ünlü isimler, Engelsiz Yaşam Vakfı’nın 10.Yılın En İyileri Ödül Töreni’ne katıldı. Gecede İlker Ayrık Atatürk’ün naşının Anıtkabir’e naklini anlatan 67 yıllık dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptı.

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği ve bu yıl onuncu kez düzenlediği “10. Yılın En İyileri Ödül Töreni” önceki gece bir törenle gerçekleştirildi. Gecede, 2019 yılında tiyatro, sinema, TV, müzik ve iş dünyasının en iyileri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Engelsiz Yaşam Vakfı ayrıca 2019 yılının en başarılı sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra duayen sanatçılara da “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri” de verdi.

Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Ödülü'nu alan Uzerli, ödülünü aldıktan sonra “Birleşmiş Milletler'in 2008 yılındaki Engellilerin Hakları Sözleşmesi'nde de özetlediği gibi engellilerin ayrımcılıktan uzak, eşitlikli bir anlayışla, toplumsal ve kültürel yaşama katılabilmelerini mümkün kılmak, onların yaratıcı ve sanatsal potansiyellerini ortaya çıkartmak için yaptığınız çalışmalar bende büyük bir hayranlık uyandırmaktadır” dedi. Meryem Uzerli gecede düzenlenen iki açık artırmaya da katıldı ve yüksek fiyat teklifleri ile alkış aldı.

İlker Ayrık'tan 67 yıllık gazeteye 25 bin lira…

Geceye katılan ve ödül alan isimlerden biri de oyuncu ve sunucu İlker Ayrık'tı. Ayrık, gecede

“Yılın En İyi Yarışma Sunucusu” ve Yaparsın Aşkım programı ile “Yılın En İyi Yarışma Programı” ödüllerini aldı. Çifte ödül alan İlker Ayrık ayrıca gecede düzelenen açık artırmada, 67 yıl önce Atatürk'ün naşının Anıtkabir'e naklini anlatan dört yapraklı sekiz sayfalık tarihi orijinal gazeteye 25 bin lira vererek satın aldı. Vakfa Ümit Gemici'nin aile koleksiyonundan bağışlanan ve bir örneği de devlet arşivinde bulunan gazeteyi engelliler yararına satın alan İlker Ayrık “İşin içinde Atatürk olunca akan sular durur. Evimin en güzel yerine koyacağım bu tarihi gazeteyi” dedi.

Esra Erol ve Hakan Altun'dan sandalye bağışı…

Ödül töreninde “Yılın En İyi Kadın Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol engellilere on beş tane manuel tekerlekli sandelye bağışı yaparken, “Yılın En İyi Pop Fantezi Müzik Erkek Sanatçısı” seçilen Hakan Altun ise on adet elektirikli tekerlekli sandalye bağışı yaptılar.

Hayko ve Cengiz Kurtoğlu'na “Onur Ödülü”

Bu yıl “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü” ise dört önemli müzik ustasına verildi. Coşkun Sabah, Hayko, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam gecenin başında ödüllerini aldılar. Haluk Levent ise Vakıf Özel Ödülü aldı.