Ertuğrul Gazi’nin çocuğu Amerikalı olur mu? Mecliste tartışıldı!

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, TRT'deki 'Diriliş' dizinde Ertuğrul Gazi karakterini canlandıran sanatçı Engin Altan Düzyatan'ın çocuğunun Amerika'da doğmasını eleştirdi ve "Düzyatan ve eşi, ABD vatandaşı olsun diye çocuklarını Amerika'da dünyaya getirdiler. Bu bizi derinden yaraladı" dedi.

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TBMM KİT Komisyonunda konuşan Yaşar, TRT'nin Diriliş dizisini takdirle izlediğini belirterek; “Ama yüreğimizi yaralayan bir tarafı var” diyerek şunları söyledi:

“Bu dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan ve eşi ikinci bebeklerini Amerika'da dünyaya getiriyorlar, Amerikan vatandaşı olsun diye. Tarihî karakterleri canlandıran arkadaşlarımızın bu işe biraz daha dikkat etmesi lazım geldiğine inanıyorum. Siz Ertuğrul Gazi'yi oynarken çocuğunuzun Amerikan vatandaşı olması bizleri derinden yaralamıştır. Bu tarihi karakterle beraber 3'te 3 Tarih programını sunuyor olması da bizim için uygun değildir”

ALARA ABD'DE DOĞDU

Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslihan Alkoçlar ‘Alara’ ismini verdikleri ikinci bebeğini 18 Ağustos 2018’de ABD’de dünyaya getirmişti. 2014’te evlenen çiftin 2016'da doğan Emir Aras adlı bir erkek çocukları da bulunuyor.