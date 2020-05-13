Eser Yenenler kimdir? Eser Yenenler kaç yaşında?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde doğdu. “Çok Güzel Hareketler Bunlar” ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlanan Eser Yenenler küçük yaşlarda televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Peki Eser Yenenler kimdir, kaç yaşında?

‘Çok Güzel Hareketler Bunlar' programı ile tanıdığımız Eser Yenenler ve 2015 Türkiye 4'üncü güzeli Berfu Yıldız ile evliliğinden yakın zamanda oğlu oldu. Peki evliliği ve hayatı ile magazin basınında sık sık yer alan Eser Yenenler kimdir?

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, “Çok Güzel Hareketler Bunlar”ın yazarı ve en yetenekli oyuncularından biri, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa’da doğdu. 11 yaşında tiyatroya başlayan Eser Yenenler, ilk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde bitirdi. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Eser Yenenler'in 2 ablası olup babası 6 yaşındayken vefat etti.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır. Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

Eser Yenenler, BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

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Eser Yenenler, 2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan yönetmenliğini Kudret Sabancı’nın yaptığı ve başrollerini Sanem Çelik, Nejat İşler, ve Halit Ergenç’in paylaştığı Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

Eser Yenenler, 2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın’ın yerine jüri görevine başladı. Ertesi sene de Acun Ilıcalı’nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye’nin 2014-2015 sezonunda Acun Ilıcalı, Özgü Namal ve Murat Boz ile beraber jüri olarak görev yapmıştır. 2014 yılında “Kim Milyoner Olmak İster” adlı programı Kenan Işık’ın yokluğunda konuk sunucu olarak sundu.

Filmleri ve Dizileri

1995 – Zamanda Yolculuk (Bizans Askeri) (TV Dizisi)

2003 – Aliye (dizi)

2006 – Fırtına (dizi)

2006 – 2007 – Bir Demet Tiyatro (dizi)

2008 – 2011 – Çok Güzel Hareketler Bunlar (dizi)

2009 – Neşeli Hayat (sinema filmi)

2010 – Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)

2012 – Eyvah Düşüyorum (dizi)

2013 – Benzemez Kimse Sana (TV programı)

2013 – 3+1 (Talk Show Programı)

2013 – Yetenek Sizsiniz Türkiye (TV programı)

2014 -Ayı Paddington (Türkçe seslendirme) (Sinema Filmi)

2015 – Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)