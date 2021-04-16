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Ezgi Mola vegan oldu

Oyuncu Ezgi Mola, sağlığı için beslenme tarzını değiştirdi ve vegan oldu. Yani her tür et ve hayvansal ürünü hayatından çıkardı.

Güncellenme: 09:17, 16/04/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ezgi Mola vegan oldu

Oyuncu Ezgi Mola beslenme şeklini değiştirdi. Instagram hesabından artık vegan olduğunu açıklayan Mola, hayatındaki değişimlerden söz etmeyi de ihmal etmedi.

6 gündür vegan beslendiğini ifade eden oyuncu, “Ne güzel uyandım be! Bir sağlık merkezine gittim tam bir hafta önce. Tüm iç organlarım tarandı, bir nevi check-up yapıldı. O günden itibaren haftada iki kez merkeze gidip, glutatyon, ozon alıyorum. Lenf masajı yaptırıyorum. Daha bir sürü şey var ama benim için çok zor sandığım ama hiç öyle olmayan bir şey daha yapıyorum. Vegan besleniyorum. Bugün 6. günüm, 7’de uyandım. Bu bir mucizedir. Üç, dört gündür 7-8 gibi uyanıyorum” dedi.

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