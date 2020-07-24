Ferdinand filmi konusu ne?

Animasyon severlerin ailece izleyebileceği filmde korkutucu görüntüsünden hiç beklenmeyecek şekilde sevimli ve dost canlısı olan boğa Ferdinand'ın hikayesi anlatılıyor. İşte Ferdinand filmi konusu...

Boğa Ferdinand, sahibi Nina ile İspanya’da mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde yaşanan yanlış anlaşılma sonucu bir çiftliğe gönderilir, oradan da boğa güreşlerine çıkmak üzere seçilir.

FERDİNAND FİLMİ KONUSU NE?

Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya’da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır.

Yönemenliğini Carlos Saldanha’nın üstlendiği filmin orijinal fikri ise Munro Leaf imzalı çocuk kitabına dayanıyor.