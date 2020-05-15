Gökhan Türkmen kimdir? Gökhan Türkmen nereli ve kaç yaşında?

Bugüne kadar toplam 7 albüm çıkaran, birbirinden başarılı şarkılara imza atan ve pekçok ödül alan Gökhan Türkmen hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Gökhan Türkmen kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

GÖKHAN TÜRKMEN KİMDİR?

Gökhan Türkmen, 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rize'lidir. 2003 yılında Kocaeli Üniversitesi Endüstriyel Yönetim Bölümü'nden mezun olmuştur.

2008 yılının Nisan ayında “Büyük İnsan” isimli ilk albümünü çıkardı ve “Büyük İnsan” şarkısının Youtube’da 5 milyon kişi tarafından dinlenmesiyle yıldızı parladı.

2010 yılında çıkan “Biraz Ayrılık” adlı albümüyle büyük bir başarıya imza atan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarında en çok çalınan, yılın en çok ödül alan sanatçılarından oldu.

2015 yılında Sesi Çok Güzel yarışmasında Sibel Can ve Sertab Erener ile birlikte jüri koltuğuna oturan Gökhan Türkmen, GTR Müzik adlı kendi yapım şirketini kurdu. 2016 yılında Harun Kolçak ile birlikte seslendirdikleri Yanımda Kal şarkısı ile büyük beğeni toplarken, aynı yılın Ekim ayında 4. Stüdyo albümü “Sessiz”i dinleyicilerinin beğenisine sundu.

2019 yılına 3 parçalık “Virgül” maxi single projesi ile giriş yapan Gökhan Türkmen “İhtimaller Perisi”, “Ben Unuturum” ve Harun Kolçak'a ithaf ettiği “Masal Olsa” parçalarıyla ilgi görürken, “Iptıs Çaktıs” remix albümü ve “Para Hala Bende” cover projelerini de 2019 yazında sevenleriyle buluşturdu.

Yine 2019 yılında müzik sektöründe 11. Yılını Ekim ayında 11. Yılına özel “11.” Adlı plak çıkartarak kutladı. Gökhan Türkmen evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Albümleri:

Büyük İnsan (2008)

Biraz Ayrılık (2010)

Ara (2012)

En Baştan (2014)

Sessiz (2016)

Vay Halimize (2017)

Virgül (2019)

Ödülleri:

2010 – 37.Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Solist

2013 – Düzce Üniversitesi 1.Medya Ödülleri – En İyi Şarkı (Bitmesin)

2013 – Ege Üniversitesi 2.Medya Ödülleri – En İyi Şarkı (Bitmesin)

2013 – 1.Türkiye Müzik Ödülleri – Radyolarda En Çok Çalınan Şarkı (Bitmesin)

2013 – MGD 19.Altın Objektif Ödülleri – En İyi Erkek Yorumcu

2014 – 11.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

2014 – İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri – En İyi Erkek Albüm (Bitmesin)

2015 – Engelsiz Yaşam Vakfı Ödülleri – Yılın En İyi Pop Müzik Erkek Sanatçısı

2015 – 13.YTÜ Yılın Yıldızları Ödülleri – En Beğenilen Erkek Şarkıcı

2015 – Yeditepe Üniversitesi 3.Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Erkek Şarkıcısı

2015 – Düzce Üniversitesi 3.Medya Ödülleri – En İyi Erkek Sanatçı – En İyi Albüm/Erkek (En Baştan)

2015 – 1.Türkiye Gençlik Ödülleri – En İyi Erkek Sanatçı

Gökhan Türkmen'in rol aldığı diziler ve filmler:

2013 – İşler Güçler (TV Dizisi)