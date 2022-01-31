Hande Doğandemir: Cardi B kafayı bana taktı

ABD'li rap yıldızı Cardi B, bir dönem izlenme rekorları kıran 'Muhteşem Yüzyıl'ın hayranı. Dizide Kösem Sultan'ı ortadan kaldıran Turhan Sultan'ı oynayan Hande Doğandemir, Cardi B için "Bana küfür kıyamet linç kampanyası başlattı" dedi.

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Oyuncu Hande Doğandemir, ‘Dayı Şov’ programına konuk oldu ve kariyerinde yer aldığı projeler hakkında konuştu.

“Cardi B bana kafayı taktı” diyen Doğandemir, ABD’li rap yıldızının kendisini Twitter’da nasıl sıkıştırdığını anlattı.

“HAYIRDIR CARDİCİĞİM”

36 yaşındaki oyuncu yaşadıklarını “Cardi B, ‘Muhteşem Yüzyıl’ hastası çıktı. Kösem Sultan’ı ortadan kaldıran Turhan Sultan’ı oynadım ben orada. Küfür kıyamet linç kampanyası başlattı bana Twitter’da. ‘Allah belanı versin’ falan demiş. Ben de ‘Hayırdır Cardiciğim, ne oluyor’ diye cevap verdim” sözleriyle anlattı.

“O FİLMDEN HİÇ PARA KAZANMADIM!”

Dizilerde olduğu kadar tiyatro oyunları ve bağımsız filmlerde de yer alan Hande Doğandemir, “Nuh Tepesi’ kendimi sanata ve bağımsız filmlere verdiğim ilk açılış filmi oldu. Hiç para kazanmadığım, üzerine para verdiğim bir şeyler yaptım” ifadelerini kullandı.

“BİR İNSAN HAYATINDA BAŞKA NE İSTER?”

Doğandemir, filmle kazandıkları ödülü almaya New York’a gittikleri zamanı, “Haluk Bilginer, Ali Atay ve Arın Kuşaksızoğlu, bir hafta New York’ta muhteşem vakit geçirdik. Üzerine bir de ödül alıp, geldik. Bir insan hayatında başka ne ister?” sözleriyle anlattı.

Ünlü oyuncu, ayrıca yazın bir tane bağımsız filminin izleyiciyle buluşacağını, ve ‘Daha İyi Bir Yarın’ isimli sinema filminin yakında beyazperdede olacağını belirtti.

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