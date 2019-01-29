Hazal Subaşı kimdir? Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında? oub4

Hazal Subaşı, 2 Mayıs 1996 doğumludur. Kamera karşısına ilk kez Adını Sen Koy adlı dizi ile geçen Hazal Subaşı hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Hazal Subaşı nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde Bahar karakterini canlandıran Hazal Subaşı hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Hazal Subaşı kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

HAZAL SUBAŞI KİMDİR?

Hazal Subaşı 2 Mayıs 1996 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Halkla İlişliler ve Reklamcılık bölümünde eğitim görmekte olan Hazal Subaşı, 2015 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra oyuncu olmaya karar vererek bu yönde eğitimler almıştır.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Meriç ile paylaştığı Adını Sen Koy dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ve başrol oynamıştır.

Şimdilerde TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Halka dizisinde Bahar karakterine hayat veren Hazal Subaşı 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Boğa burcudur.

Hazal Subaşı'nın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Halka (Bahar) (TV Dizisi)

2018 – Bir Umut Yeter (Elif) (TV Dizisi)

2016 – Adını Sen Koy (Zehra) (TV Dizisi)