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İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik nereli ve kaç yaşında?
İlayda Çevik kimdir? İlayda Çevik nereli ve kaç yaşında?
İlayda Çevik, 1994 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Karagül dizisi ile gerçekleştiren İlayda Çevik hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… İlayda Çevik nereli ve kaç yaşında?
Sozcu.com.tr
Magazin 10 Mart 2020 - 10:43

Şu sıralar ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterini canlandıran İlayda Çevik hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İlayda Çevik kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

İLAYDA ÇEVİK KİMDİR?

İlayda Çevik, 22 Aralık 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında rol aldığı Karagül dizisinde canlandırdığı Maya karakteri ile yaşamıştır.

Şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Gel Dese Aşk dizisinde Bahar karakterine hayat veren İlayda Çevik, 1.72 metre boyunda, 55 kilo ve Oğlak burcudur.

İlayda Çevik'in rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Gel Dese Aşk (Bahar) (TV Dizisi)
2018 – Sen Anlat Karadeniz (Berrak) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)
2017 – İsimsizler (Yıldız) (TV Dizisi)
2015 – Bir Cenaze (Kısa Film)
2015 – Kızım İçin (Ayça) (Sinema Filmi)
2013 – Karagül (Maya) (TV Dizisi)

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