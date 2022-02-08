Işın Karaca sahnede düştü, hastaneye kaldırıldı
İzmir'de konser verdiği esnada sahnede ayağı kayıp düşen Işın Karaca, hastaneye kaldırıldı. Sağ ayağı alçıya alınan şarkıcı, "İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister" ifadelerini kullandı.
Işın Karaca, dün akşam İzmir’de konser verirken talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen 48 yaşındaki şarkıcının ayağı kırıldı.
“MARİFET İSTER”
Hastaneye kaldırılan Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları Instagram hesabından esprili bir notla paylaştı: “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.”
Karaca, hafta içi konserini ertelemek zorunda kaldığını söyleyerek “Biraz dinlenip hafta sonu konserlerime devam edeceğim. Ayrıca ertelenen konserimizin yeni tarihini de tekrar açıklayacağız” dedi.