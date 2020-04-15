Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Hadise ile yaşadığı aşk ile gündeme gelen oyuncu Kaan Yıldırım’ın, aşkı yüzünden ailesi ile arasından problem olduğu magazin gündemine geldi. Bu haber üzerine internet kullanıcıları, ‘Kaan Yıldırım kimdir?’ sorusunu aratmaya başladı. Peki Kaan Yıldırım kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte Kaan Yıldırım’ın hayatına dair detaylar…

Ekranlarda ilk kez Kayıp dizisinde boy gösteren Kaan Yıldırım, Hadise ile yaşadığı aşk ile magazin gündeminden düşmek bilmiyor. İnternet kullanıcıları, Kaan Yıldırım'ın kaç yaşında olduğunu ve aslen nereli olduğunu merak ediyor. İşte Kaan Yıldırım hakkındaki bilgiler…

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

Genç oyuncu Yıldırım, 24 Aralık 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi Pazarlama Bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine ‘Kayıp' dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlayan Kaan Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı ‘Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan ‘Adı Mutluluk' dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı. 2016'da ‘Kalbim Yangın Yeri' dizisinde Volkan karakteri ile yer alırken, 2017 yılında ‘Klavye Delikanlıları' dizisinde oynadı. 2018'de ‘İnsanlık Suçu'nda Cemal karakteri ile bulundu. Öte yandan 2014 yılında ‘Ümmü Sibyan: Zifir', 2015 yılında da Yok artık sinema filmlerinde yapımcı olarak görev yaptı.

Oyuncu, 14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda dünyaevine girmişti. Çift haziran 2019’da boşandı.

Kaan Yıldırım, 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren Hadise ile aşk yaşıyor.