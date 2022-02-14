Kanye West, Kim Kardashian’ın sevgilisi Pete Davidson’a savaş açtı

Kanye West, ayrı yaşadığı eşi Kim Kardashian'ın yeni sevgilisi Pete Davidson'ı topa tuttu. West, Davidson'ın yazdığı özel mesajı paylaşarak ünlü komedyene cevap verdi.

Sozcu.com.tr

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Yeni adıyla Ye, sosyal medyada dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. West, ayrı olduğu eşi Kim Kardashian ile birliktelik yaşayan Pete Davidson’ı hedef aldı.

28 yaşındaki komedyen West’e bir mesaj atıyor ve “Çocuklarına asla engel olamam. Söz veriyorum. Çocuklarınızı nasıl yetiştireceğiniz sizin işiniz, benim değil. Umarım bir gün onlarla tanışabilirim ve hepimiz arkadaş olabiliriz” yazıyor.

West bu mesajı paylaştıktan sonra Davidson’ın arkadaşı Machine Gun Kelly ile pantolonsuz fotoğraflarını paylaşarak “Hayır, asla çocuklarımla tanışmayacaksın” yazıyor.

Ayrıca Davidson’ın eski nişanlısı Ariana Grande ile bir fotoğrafını koyarak, Davidson’ın Grande ile özel fotoğraflarını hip hop şarkıcısı Mac Miller’a göstermesi sonucu Miller’ın intihar ettiğini hatırlatıyor ve altına “yorum yok” yazıyor.

Rapçi, paylaşımından sonra herhangi bir hacklenmenin söz konusu olmadığını göstermek için elinde “hesabım hacklenmedi” yazan bir sayfa ile poz verdi.

Kardashian Saturday Night Live’da konuk olduktan sonra Davidson ile çıkmaya başladı. West’in adı ise özellikle Kardashian’a benzerliğiyle dikkat çeken Chaney Jones ve Julia Fox ile anıldı. Ayrıca bu süreçte Kardashian ile sık sık tartışarak basının gündeminden de düşmedi.

Son zamanlarda Kardashian’ı kızları North için bir TikTok hesabı oluşturmakla suçlamıştı ancak West, Instagram Live sırasında North ve Saint’i çekmekte herhangi bir sorun görmedi.

Ayrıca West, ilişkiler hakkında tavsiye verdi: “Evli herkes, eşinizi yakın tutun, onları ne kadar sevdiğinizi ve takdir ettiğinizi bildiklerinden emin olun” dedi.

38 yaşındaki rapçi sadece Kardashian ya da Davidson ile de sorun yaşamıyor. Uzun zamandır beraber çalıştığı arkadaşı Scott Mescudi ile de tartışmalar yaşıyor. Cudi’nin Davidson ile arkadaş olmasından rahatsız olan West, sosyal medyadan Cudi ile artık beraber çalışmayacağını söylemişti. Cudi’nin buna cevabı ise sert oldu. West’e kahrolası bir dinozor diyerek yanıt verdi: “Arkadaş değilsin. . HOŞÇAKAL!”

Bipolar bozukluktan muzdarip olduğu bilinen West, kısa süre içinde paylaşımlarını sildi.

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