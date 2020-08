Kıvanç Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında? Kıvanç Tatlıtuğ nereli?

Son olarak Organize İşler: Sazan Sarmalı filminde Saruhan karakterine hayat vermiş olan Kıvanç Tatlıtuğ hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Kıvanç Tatlıtuğ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ, 27 Ekim 1983 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı.

Fransa’da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında yayınlanan Gümüş dizinde başrol oynayarak gerçekleştirmiştir. Kıvanç Tatlıtuğ daha sonra; Menekşe ile Halil, Amerikalılar Karadeniz'de, Aşk-ı Memnu, Ezel, Sekiz, Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, Cesur ve Güzel, Hadi Be Oğlum, Çarpışma ve Organize İşler: Sazan Sarmalı gibi yapımlarda rol almıştır.

19 Şubat 2016’da stil danışmanı Başak Dizer ile Paris'te dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ, 1.87 metre boyunda ve Akrep burcudur.

Ödülleri:

2009 – 36.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Aşk-ı Memnu

2012 – 39.Altın Kelebek Tv Yıldızları Ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu – Kuzey Güney

2013 – Yılın Yıldızları, En Beğenilen Erkek Dizi Oyuncusu – Kuzey Güney

2013 – 18. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Oyuncu Ödülleri – Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Kelebeğin Rüyası

2014 – 46. Siyad Türk Sineması Ödülleri – En iyi erkek oyuncu – Kelebeğin Rüyası

Kıvanç Tatlıtuğ’un rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – Gümüş (Mehmet) (TV Dizisi)

2006 – Acemi Cadı (TV Dizisi)

2007 – Amerikalılar Karadeniz’de 2 (Halil) (Sinema Filmi)

2008 – 2009 – Aşk-ı Memnu (Behlül) (TV Dizisi)

2008 – Menekşe ile Halil (Halil) (TV Dizisi)

2010 – Ezel (Sekiz) (TV Dizisi)

2010 – Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)

2011 – 2012 – Kuzey Güney (Kuzey) (TV Dizisi)

2013 – Kelebeğin Rüyası (Muzaffer) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Kurt Seyit) (TV Dizisi)

2016 – Siyah Beyaz (TV Dizisi)

2017 – Güzel ve Cesur (Cesur) (TV Dizisi)

2018 – Hadi Be Oğlum (Ali) (Sinema Filmi)

2018 – Çarpışma (Kadir) (TV Dizisi)

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Saruhan) (Sinema Filmi)