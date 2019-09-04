Korhan Herduran kimdir? Korhan Herduran nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Mucize Doktor dizisinde Güneş karakterini canlandıran Korhan Herduran hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Korhan Herduran kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
KORHAN HERDURAN KİMDİR?
Korhan Herduran, 6 Ağustos 1988 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. Eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservataurı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2010 yılında Saklı Hayatlar sinema filmi ile oyunculuk kariyerine adım atmıştır.
Düğün Dernek, Deliha, Yalan Dünya, Üsküdar’a Giderken, İşler Güçler, Kardeş Payı ve Eğlendirme Dairesi gibi projelerde yer alan Korhan Herduran, şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanan Mucize Doktor dizisinde Güneş karakterine hayat vermektedir.
Korhan Herduran'ın rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Mucize Doktor (Güneş) (TV Dizisi)
2018 – Güldür Güldür (Samet) (TV Dizisi)
2017 – Salur Kazan: Zoraki Kahraman (Sinema Filmi)
2017 – Kardeşim Benim 2 (Basri) (Sinema Filmi)
2016 – Çalgı Çengi İkimiz (Hulusi) (Sinema Filmi)
2015 – Eğlendirme Dairesi (TV Dizisi)
2015 – Kardeş Payı (Muhasebeci) (TV Dizisi)
2014 – Deliha (Tayyar) (Sinema Filmi)
2013 – Düğün Dernek (Kuyumcu) (Sinema Filmi)
2013 – Güldür Güldür (Samet) (TV Dizisi)
2013 – Yalan Dünya (TV Dizisi)
2012 – İşler Güçler (Vedat) (TV Dizisi)
2011 – Üsküdar'a Giderken (Korhan) (TV Dizisi)
2010 – Saklı Hayatlar (Merter) (Sinema Filmi)