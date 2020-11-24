Lüks otomobilleriyle gündeme gelen Berkay: Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık

2016’da manken Özlem Ada Şahin ile evlenip Arya ve Zeynep adında iki çocuk sahibi olan popçu Berkay, Radyo Mega’ya çarpıcı açıklamalar yaptı.

Kendisine ve eşine aldığı lüks arabalar, 180 bin liralık motosiklet, 192 bin liralık Maldivler tatili gibi lüks yaşamıyla gündeme gelen Berkay çıkan haberlerden utandığını söyledi.

“PARAM OLMADIĞI İÇİN TAKSİYE BİNEMEZDİM”

Berkay “Yıllar önce hayalim bir Vosvos alıp borcunu taksitle ödemekti. Üniversitede üç arkadaş 1000 TL’lik ev kirasını veremezdik. Asla bütün pizza yiyemez, dilim alırdık. Param yetmediği için taksiye binemezdim. Bu yüzden şimdi arabalarımla gündeme gelince rahatsız oluyorum. Sahibi olduğum her şeyin kıymetini de çok iyi biliyorum” dedi.