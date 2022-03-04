Marisa Tomei’den Pete Davidson’a: Ödeme almadım

Oscar ödüllü oyuncu Marisa Tomei, The King of Staten Island filmi için kendisine ödeme yapılmadığını ve bunun için rol arkadaşı Pete Davidson'a ulaştığını söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2020 yılında çekilen The King of Staten Island’da rol alan Maris Tomei, Rolling Stones’a yaptığı açıklamada, canlandırdığı rol için para almadığını fark ettiğini söyledi.

Tomei, bunun üzerine maaş çeki alıp almadığını öğrenmek için, rol arkadaşı komedyen ve oyuncu Pete Davidson’a ulaştığını aktardı. Davidson’a “Bu iş için hiç para almadım. Ya sen? Bu şeffaflık çağında bunu konuşabiliriz, değil mi?” dediğini söyledi.

57 yaşındaki aktris, Rolling Stone’a verdiği röportajda, ücret almamasına rağmen çekimlerde çok eğlendiğini söyledi. Son zamanların popüler ismi Pete Davidson ile çalışmanın nasıl bir şey olduğunu da anlatan Tomei filmde, Pete Davidson’ın annesini canlandırmıştı.

Filmin yönetmeni ve senaristlerinden biri olan Judd Apatow ile yapımcı şirketi Universal Pictures temsilcileri, iddialar karşısında henüz bir açıklama yapmadı.

PETE DAVIDSON ETKİSİ

Röportajda Tomei’ye, giderek popülerleşen Pete Davidson’ın kendisi hakkında da sorular soruldu. Şu sıralar Kim Kardashian ile olan ilişkisiyle gündemden düşmeyen Davidson, Ariana Grande ve Kate Beckinsale gibi Hollywood’un ünlü isimleriyle de sevgili olmuştu.

Davidson’ın yaydığı auradan etkilendiğini belirten Marisa Tomei, “Pete çok gerçek, çabasız ama çok hassas. Yani neredeyse karşı konulmaz bir kombinasyon” dedi. Pete Davidson’ı yakışıklı da bulduğunu söyleyen aktris, rol icabı da olsa annesini oynadığını görmezden gelmek istediğini ekledi.

İlginizi Çekebilir Marisa Tomei, Örümcek-Adam'daki May Hala'yı eşcinsel olarak yorumlamak istemiş

İlginizi Çekebilir Ünlü komedyen Jeff Bezos ile uzaya gidecek