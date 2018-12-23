MasterChef Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Ekranların en sıkı takip edilen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye bu akşam final yapıyor. Finale kalan başarılı isimlerden biri ise Kerem Giritlioğlu... Gerek yemekleri gerekse çıkışları ile dikkat çekmeyi ve finale kalmayı başaran MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşındadır? İşte MasterChef adayı Kerem Giritlioğlu hakkında merak edilenler...

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MasterChef Kerem Giritlioğlu, “Bundan sonra varsa elimden o kupayı alabilecek, buyrun. Ben adım adım Masterchef olmaya geliyorum.” sözleri ve yaptığı yemeklerle hem jürinin hem de seyircilerin dikkatini celbetmiş durumda. Yarışmanın takipçileri ise MasterChef olabilmek için varını yoğunu ortaya koyan genç yarışmacı Kerem Giritlioğlu’nun hayatını merak ediyor. Peki Kerem Giritlioğlu kimdir, kaç yaşındadır?

KEREM GİRİTLİOĞLU KİMDİR?

1992 doğumlu Kerem Giritlioğlu, yurtdışında aşçılık eğitimi görmüştür. 2015-2016 yıllarında Le Cordon Bleu Australia-Sydney aşçılık okulundan sertifika almış olup Türkiye'de birçok restoran ve otelde görev almıştır.

Aşçılığın kendisine ailesinden geçtiğini ifade eden Masterchef Kerem, askerlik görevini yaptığı Hakkari bölgesinde de mutfakta hünerlerini sergilemiştir.