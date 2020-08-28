Masumlar Apartmanı çekimleri başladı! Masumlar Apartmanı konusu ve oyuncuları…

Yeni dönemde TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Masumlar Apartmanı adlı dizinin çekimleri başladı. Ünlü oyuncuların başrolünde olduğu dizi, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun 'Madalyonun İçi' adlı romanından uyarlanıyor. İşte Masumlar Apartmanı dizisi ile ilgili tüm bilgiler…

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi oyuncuları kadrosunda barındıran Masumiyet Apartmanı dizisinin çekimleri başladı. Daha önce, Camdaki Kız adlı romanından Doğduğun Ev Kaderindir dizisi uyarlanan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi romanında uyarlanan Masumlar Apartmanı, TRT bir ekranlarında seyirci ile buluşacak.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU

Safiye ve Gülben yaşamı takıntılarla dolu iki kız kardeştir. Kardeşleri Han ise hasta babalarının da bulunduğu bu aileyle dünya arasındaki tek gerçek bağlantıdır. Han'ın tüm hayat amacı iş ve ev arasında mekik dokuyarak bu aileyi ayakta tutmaktır. Ancak Han'ın dünyası İnci'yi gördüğü anda değişecek, aşk; Han'ı ilk defa kendi mutluluğunun peşinden koşturacaktır. Her günü diken üstünde geçiren Derenoğlu ailesi, İnci'nin gelişiyle birlikte daha da kontrolden çıkacaktır.



MASUMİYET APARTMANI OYUNCULARI

Ezgi Mola – Safiye

Merve Dizdar – Gülben

Birkan Sokullu – Han

Farah Zeynep Abdullah – İnci

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çekimlerine yeni başlanan Masumlar Apartmanı dizisinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan fragman sonrası yayın tarihi hakkında bilgi paylaşılacak.