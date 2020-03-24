Meltem Miraloğlu’ndan Onur Akay’a hapis talebi!

Oyuncu Meltem Miraloğlu, 3 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle, ‘felaket tellalı’ lakabıyla tanınan ses sanatçısı Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi için mahkemeye başvurdu.

‘Hayat Devam Ediyor' dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Meltem Miraloğlu, geçen sene kendisinden 48 yaş büyük olan Patrick isimli ABD’li ile evlenmişti. Miraloğlu'nun evlilik haberini basına duyuran ise ses sanatçısı Onur Akay olmuştu.

MAHKEME ONAYLARSA HAPSE GİRECEK

Daha sonra Miraloğlu, evliliği hakkında magazin programlarında yorum yapan Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirmişti. Miraloğlu şimdi ise, 3 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi için, avukatı aracılığı ile mahkemeye başvurdu. Mahkeme zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verirse, Akay 3 gün hapis yatacak.

BOŞANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Akay, geçtiğimiz günlerde de Miraloğlu'nun resmen boşandığını duyurmuş ve bir magazin programında ünlü oyuncu hakkında yeni iddialar öne sürmüştü.

ZORLAMA HAPSİ NEDİR?

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 13. maddesinde “Tedbir kararlarına aykırılık” başlığı altında düzenlenen yasaya göre, mahkeme tarafından konulan tedbir kararını ilk kez ihlal eden kişiye yine mahkeme kararıyla 3 günden 10 güne kadar hapis cezası verilebiliyor. Ceza verilen kişinin tedbir kararını ihlal etme suçunu tekrarlaması durumunda 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsi verilir. Zorlama hapsinin tamamı 6 ayı geçemiyor. Zorlama hapsinin uygulanabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekiyor. Karar kesinleştikten sonra hakkında zorlama hapsi verilen kişi yakalanarak cezaevine götürülür.