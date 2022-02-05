Mihriban Hurmacı yaşadığı dehşeti anlattı: Özer Hurmacı beni çocuklarımın önünde dövdü

Mihriban Hurmacı, geçen aralıkta boşanmaktan vazgeçtiği futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini açıkladı. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Hurmacı, "İçime bir şüphe doğdu. Telefonunu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu" dedi.

Sozcu.com.tr

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Bursasporlu futbolcu Özer Hurmacı ile 2015’te evlendiği Mihriban Hurmacı geçen aralıkta boşanmanın eşiğinden dönmüş, bir süre sonra barışmıştı. Mihriban Hurmacı, dün eşi Özer Hurmacı tarafından dövüldüğünü söyleyerek Sarıyer’de jandarmaya şikayetçi oldu. Özer Hurmacı gözaltına alındı.

“BUNUN CEZASINI ÖDEYECEKSİN”

Mihriban Hurmacı yaşadıklarını ‘2. Sayfa’ya şöyle anlattı:

“Özer’in cep telefonunda başka kadınlara ait mesaj ve fotoğraflar gördüm. Tartışınca, ellerime, yüzüme vurmaya başladı. Kafamı camlara vurdu, ‘Seni gebertirim’ dedi. Kendimi dışarıya zor attım.”

Mihriban Hurmacı yüzü kan içindeki fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaşıp, “Özer Hurmacı sen bir canavarsın. Bunun cezasını ödeyeceksin” diye yazdı.

“ALDATILMAYA GÖZ YUMMAYACAĞIM”

Mihriban Hurmacı Instagram hesabından yeni yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“Ben ünlü bir futbolcunun eşiyim benim de başıma geldi. Ben şiddet gören kadınları görünce ‘nasıl böyle bir şey olabilir’ diyordum, başıma geldi. Boşanma süreci yaşamıştık, psikolojik şiddet ve ekonomik şiddet gördüm. Üç çocuğum var evdeyim, şu an sadece 500 lira param var. Önemli olan kadına olan şiddeti duyurmak. ‘Boyamışsın’ diyenler ben değilim konu sadece bir sürü kadın var bu durumu yaşayan. Dün akşam çocuklarımın önünde şiddet gördüm, bunu ömrüm boyunca unutmayacağım.”

“İçime bir şüphe doğdu, telefonunu aldım baktım kadılarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi olup rapor aldım. Özer’i gözaltına aldılar. Şiddete maruz kalmak kadar kötü ve travmatik bir olay yok. İnşallah kimsenin başına gelmez. Şiddete maruz kalanlar sessiz kalmasın, devletimiz inanılmaz destekliyor. KADES uygulaması var, jandarma çok yardımcı oldu. Aldatılmaya göz yummayacağım Özer’den boşanacağım. İki kızım var ben onlara örnek olmalıyım, kendimi suçlamıyorum.”