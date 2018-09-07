Müjde Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya nereli ve kaç yaşında?

Evrim Alasya, 5 Mayıs 1979’da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Alasya, oyunculuk kariyerine 1999 yılında başlamış ve en önemli çıkışını Muhteşem Yüzyıl dizisiyle yapmıştır. Şimdi, Evrim Alasya'yı daha yakından tanıyalım...

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Şu sıralar Kanal D televizyonunda yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinde, liseyi bitirir bitirmez ilk aşkı Ahmet'le evlenip üç çocuk doğurmuş, çocuklarına ve kocasına kendini adamış, fedakar, anaç bir ev kadını olan Müjgan karakterini canlandıran Evrim Alasya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evrim Alasya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

EVRİM ALASYA KİMDİR?

Oyunculuğa 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu’nda başlayan ve bu zamana kadar pekçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki Evrim Alasya İzmirlidir. 1,71 boyunda ve 56 kilo olan Alasya, iki çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Alasya’nın Arda isimli bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Televizyon dünyasına, başrollerini Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal’ın paylaştığı Ihlamurlar Altında adlı dizide Sema karekterini canlandırarak adım atan Müjde Evrim Alasya’nın en büyük çıkışı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oldu. Dizide Valide Sultan karakterine hayat veren Nebahat Çehre’nin gençliğini oynayan Evrim Alasya, bir anda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Çehre ve Alasya’nın olağanüstü benzerliği izleyiciyi şaşırtacak derecedeydi. Alasya’nın beyazperde macerası ise başrolünü Mustafa Üstündağ’ın üstlendiği sinema filmi ‘Muro’ ile oldu.

Rol aldığı dizi ve filmler:

Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi) – 2015

Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi) – 2014

Vicdan (TV Dizisi) – 2013

Muhteşem Yüzyıl (Valide Sultan'ın Gençliği) (TV Dizisi) – 2011

Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi) – 2010

Muro (Fidan) (Sinema Filmi) – 2008

Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi) – 2008

Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi) – 2008

Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi) – 2005

Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi) – 2003-2005

Rol aldığı oyunlar:

Lokomapüf

Androcles ve Aslan

Mutluluk Dağıtan Eskici

Mavi Pullu Balık

Yel Değirmeni

Fırtına

Ben Bir Kurbağayım

Küçük Kız ve Yıldız

Ayrılık

Deli Dumrul

Atinalı Timon

7 Şekspir Müzikali

Don Juan’ın Gecesi

İki Bekar