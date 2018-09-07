Müjde Evrim Alasya kimdir? Evrim Alasya nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Kanal D televizyonunda yayınlanan Koca Koca Yalanlar dizisinde, liseyi bitirir bitirmez ilk aşkı Ahmet'le evlenip üç çocuk doğurmuş, çocuklarına ve kocasına kendini adamış, fedakar, anaç bir ev kadını olan Müjgan karakterini canlandıran Evrim Alasya hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Evrim Alasya kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
EVRİM ALASYA KİMDİR?
Oyunculuğa 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu’nda başlayan ve bu zamana kadar pekçok başarılı projede yer alan 38 yaşındaki Evrim Alasya İzmirlidir. 1,71 boyunda ve 56 kilo olan Alasya, iki çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Alasya’nın Arda isimli bir erkek kardeşi bulunmaktadır. Televizyon dünyasına, başrollerini Tuba Büyüküstün ile Bülent İnal’ın paylaştığı Ihlamurlar Altında adlı dizide Sema karekterini canlandırarak adım atan Müjde Evrim Alasya’nın en büyük çıkışı Muhteşem Yüzyıl dizisi ile oldu. Dizide Valide Sultan karakterine hayat veren Nebahat Çehre’nin gençliğini oynayan Evrim Alasya, bir anda en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi. Çehre ve Alasya’nın olağanüstü benzerliği izleyiciyi şaşırtacak derecedeydi. Alasya’nın beyazperde macerası ise başrolünü Mustafa Üstündağ’ın üstlendiği sinema filmi ‘Muro’ ile oldu.
Rol aldığı dizi ve filmler:
Güneşin Kızları (Güneş) (TV Dizisi) – 2015
Benim Adım Gültepe (Suna) (TV Dizisi) – 2014
Vicdan (TV Dizisi) – 2013
Muhteşem Yüzyıl (Valide Sultan'ın Gençliği) (TV Dizisi) – 2011
Gönülçelen (Balçiçek) (TV Dizisi) – 2010
Muro (Fidan) (Sinema Filmi) – 2008
Gece Sesleri (Neslihan) (TV Dizisi) – 2008
Başka Semtin Çocukları (Evrim) (Sinema Filmi) – 2008
Ihlamurlar Altında (Sema) (TV Dizisi) – 2005
Bir İstanbul Masalı (TV Dizisi) – 2003-2005
Rol aldığı oyunlar:
Lokomapüf
Androcles ve Aslan
Mutluluk Dağıtan Eskici
Mavi Pullu Balık
Yel Değirmeni
Fırtına
Ben Bir Kurbağayım
Küçük Kız ve Yıldız
Ayrılık
Deli Dumrul
Atinalı Timon
7 Şekspir Müzikali
Don Juan’ın Gecesi
İki Bekar