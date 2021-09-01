Murat Özdemir hakkında adli işlem başlatıldı

Bolu'da sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya hakaret eden, aracını çekmek isteyen polislere de rüşvet teklif eden Murat Özdemir hakkında 'rüşvet teklif etmek ve hakaret' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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Bir televizyon programından diskalifiye edilen, evinde beslediği papağanına eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir’in, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınında polis ve jandarmaya küfrettiğini iddia eden vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Şikayet üzerine adrese giden polisler, Murat Özdemir’e ulaşamadı. Polisler, Özdemir’in aracını kaldırım üzerinde park halinde görüp durumu trafik ekiplerine bildirdi. Hatalı park edilen araç çekici ile kaldırılmak istendi.

“ALIN PARANIZI”

Bu sırada Özdemir, aracının yanına geldi. Çekici personeli, Murat Özdemir’e polis memurlarının talebi üzerine aracı çektiklerini söyledi. Özdemir ise “Yemişim memurunu” diyerek çekici personeline para teklifinde bulundu. Özdemir, bu sırada olay yerindeki polis ekiplerine de direndi. Özdemir ayrıca polislere de cebinden para çıkarıp, “Alın paranızı” dedi.

“DEVLETİN MEMURUNA HAKARET EDEMEZSİN”

Olay yerinde bulunan görevli komiser, “Al paranı cebine koy. Senin paran hiç kimseye lazım değil. ‘Yemişim memurunu’ diye konuşma. Hadsizlik yapma. Devletin memuruna hakaret edemezsin sen. Aracını çektirmeyeceğim. Ama haddini bilerek konuş. Devletin bu kadar adamı senle uğraşıyor burada. Sen kimsin de seninle uğraşacak” diye ikaz etti. Özdemir, hakkındaki şikayet üzerine ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

SERBEST BIRAKILDI

İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Özdemir hakkında, jandarmaya küfrettiği iddiasıyla ‘hakaret’, aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği için ‘tüşvet teklif etmek ve hakaret’ suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Özdemir’e maske takmamaktan da idari işlem, ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan da adli işlem yapıldı. (DHA)



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