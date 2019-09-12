Mustafa Uslu, Sezin ve Esin Süleymanoğlu’na cevap verdi

Mustafa Uslu, bugün çıkan haberlerle ilgili özel açıklamalarda bulundu. Film için Esin, Sezin kardeşlerden ve anneleri Türkan Öztürk'ten imza almadığını, buna da gerek olmadığını, hakların ticari bir meta gibi alınıp satılmayacağını söyleyen Uslu "Topluma mal olmuş bir ismi film yapmak için izin almama gerek yok!" dedi...

Esin ve Sezin Süleymanoğlu, babaları Naim Süleymanoğlu’nun hayatı ve başarılarıyla ilgili yapılan ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ filminin ‘Durdurulması’ için yapımcı Mustafa Uslu’ya dava açtı ve “Merhum Naim Süleymanoğlu'nun hayatının Türk Herkül olarak film yapılmasının amacı, haksız kazanç elde etmeye yönelik olup hayatında gizli kalması gereken bazı hususların filmde işlenecek olması, ileride iki kızını toplum içinde küçük düşürmeye yönelik birtakım olumsuz sonuçlar doğurabileceği aşikardır” denildi.. Mustafa Uslu, Esin, Sezin kardeşlerin açtıkları dava hakkında sözcü.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Kızlardan ve anneleri Türkan Öztürk’ten imza almadığını ama filmde onlarla ilgili bir bölümün olmadığını söyleyen Uslu “Naim Süleymanoğlu’nu bana sadece annesi Hatice Hanım ve kardeşi Muharrem Süleymanoğlu anlatabilirdi” dedi.

Filmi yapmaya karar verdiklerinde ise Naim Süleymanoğlu’nun eşi Türkan Hanım’ı aradığını belirten Uslu “2 kez Türkan Hanım’la, bir kez de Sezin’le telefonda konuştum. Projede olmalarından gurur duyacağımızı birlikte olmaktan şeref duyacağımızı söyledim. Fakat Naim’in kardeşi Muhharrem Süleymanoğlu ile aynı projede yer almak istemediğini söyledi” dedi.

Yıllardır milli haltercinin ailesi ile Türkan Hanım ve kızlarının sorunlar yaşadığını belirten ünlü yapımcı “Türkan Hanım’ı ikna edemedik. Bize ‘Muharrem olmazsa imza veririz’ dedi. Fakat benim imzaya ihtiyacım yok. Haklar ticari bir meta gibi alınıp satılamaz. Topluma mal olmuş bir ismi film yapmak için izin almama gerek yok. Çıkan haberler üzerinden dahi yapabilirim filmi. Tabii ki özel hayatına girmediğim, kişilik haklarına saldırmadığım sürece…” dedi.

Başladıkları her projede, her şey usulüne uygun olsun diye, mutlaka ilgili kişilerden muvakkat aldıklarını da sözlerine ekleyen Mustafa Uslu şöyle devam etti: “Süleymanoğlu’nun kızlarıyla çalışmam zaten mümkün değildi. Dünya şampiyonunun çocukluğunu kim anlatabilir? Abisi Muharrem Bey ya da annesi Hatice Hanım. Ben zaten Süleymanoğlu’nun 1988 olimpiyat rekorlarına kadar olan hayatını anlatıyoruz. Yani 1988’de ne Türkan Hanım, ne de kızları vardı…”

Filmi Muharrem Süleymanoğlu’nun ‘Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu’ kitabın haklarını satın aldıklarını ve filmi kitap üzerinden çektiklerini belirten Uslu “Filme başlamadan önce de iki üniversitenin hukuk fakültesinden görüş aldık. Bize filmin çekilebileceğini söylediler ve abisi ile tüm yasal sözleşmeyi yaptık. Ayrıca bahsettikleri gibi Muharrem Bey kesinlikle hiçbir kazanç istemedi. Aksine sadece ‘Film gişe yaparsa çocuklarına ev verin’ dedi. Bir de kardeşinin kişisel eşyalarını muhafaza edebileceği bir müze açmak istediği için, konu ile ilgili destek istedi” dedi.