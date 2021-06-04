Nil Karaibrahimgil, Haluk Levent’in müzisyenler için başlattığı kampanyaya gitarıyla destek verdi

Ahbap Derneği’nin başlattığı sahne emekçilerinin bağış usulüyle faturalarının ödenmesi kampanyasına Musa Eroğlu ve Melek Mosso’dan sonra Nil Karaibrahimgil de enstrümanını bağışladı.

Pandemi sürecinde ekonomik sıkıntı yaşayan sahne emekçilerine kademeli normalleşme döneminde bir adımın atılmaması sonrası Ahbap Derneği devreye girmiş, işini kaybeden ve ekonomik sıkıntılar yaşayan müzik ve sahne emekçilerine destek olmak için toplamda 400 TL’ye kadar olan elektrik, su ve doğal gaz faturalarını bağış usulüyle karşılama kampanyası başlatmıştı.

Ahbap Derneği'nin kampanyasına ünlü sanatçılardan enstrümanlarını bağışlama destekleri de geldi. Halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu bağlamasını, müzisyen Melek Mosso flütünü kampanya için satışa çıkardığını duyurdu. Sanatçıların enstrümanlarının en yüksek fiyatı verene satılacağı ve gelirinin kampanyaya aktarılacağı açıklandı.

Kampanyaya destek veren sanatçılar arasına yeni isimler de eklendi. Son olarak Nil Karaibrahimgil gitarını bağışlayacağını açıkladı. Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent gelişmeyi şöyle duyurdu:

“Sevgili Nil Karaibrahimgil aradı. “Halukçum sahnede çaldığım gitarımı bağışlamak istiyorum. Fatura desteği yapılacak müzisyenlere desteğim olursa ne mutlu bana” dedi. Olmaz mı? Bal gibi olur! Evet dostlarım en yüksek fiyat veren kişiye bu gitar hediyemiz olacak!”

Haluk Levent’in bir televizyon kanalında attığı bu mesajının üzerinden çok geçmeden kendisini Erdem Tufan aradı. Haluk Levent bu gelişmeyi de yeni bir mesajla şöyle duyurdu:

“Sevgili Erdem tufan 35 bin TL verdi.

Haluk abicim gitar Nil’e yakışır ben konser biletimi isterim dedi.

Hay hay kardeşim

Teşekkürler Nil Karaibrahimgil!

Teşekkürler Erdem Tufan.”

Haluk Levent yapılacak bağışla ilgili şunları da kaydetti:

“Yanlış anlaşılmaları giderelim!

Sahne emekçileri derken,

-müzisyen (bar, restaurant, otel, sokak, orkestra gibi müzisyenler)

-Işıkçı, sesçi, rodi, kostümcü, perdesi vs)

Ve Kültür Bakanlığının 5 aydır ödediği toplam 8 bin TL den yararlanamayan kişilerin faturalarını ödüyoruz.”

KIVIRCIK ALİ’NİN OĞLU BABASINDAN YADİGAR BAĞLAMAYI BAĞIŞLADI

2011 yılında yaşamını yitiren besteci Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz ise, babasından yadigar bağlamayı bağışlama kararı aldı. Haluk Levent, bu konuda şu açıklamayı yaptı:

“Sevgili Kıvırcık Ali'nin oğlu Eren Özütemiz aradı. “Abi ailece düşündük. Babam hayatta olsaydı kesinlikle bunu yapardı. Biz tüm sahne emekçileri için babamızdan yadigar kalan bu bağlamayı bağışlamak istiyoruz” dedi. Ah Ali ah! Ne güzel çocuklar yetiştirmişsin!”

50 BİN TL TEKLİF EDİLDİ

Haluk Levent’in duyurlarının ardından ünlü sanatçıların enstrümanlarına teklifler geldi. Kıvırcık Ali’nin bağlaması için 50 bin TL, Nil Karaibrahimgil’in gitarı içinse 35 bin TL teklif edildi.

YARDIMLAR BAKANLIĞIN DESTEĞİNDEN YARARLANMAYANA GİDECEK

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, yardımların bar, restoran, otel, sokak, orkestra gibi yerlerde çalışan sanatçılar, ısıkçı, sesçi, kostumcü, rodi, perdeci gibi sahne emekçileri ve Kültür Bakanlığı’nın 5 aydır ödediği 8 bin TL’den yararlanmayan kişilere yapılacağını açıkladı.

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