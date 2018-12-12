Nurettin Sönmez kimdir? Nurettin Sönmez nereli ve kaç yaşında?

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Şu sıralar TRT televizyonunda yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde, Bamsı Beyrek karakterini canlandıran Nurettin Sönmez hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Nurettin Sönmez kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, ardından Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisinde oynamıştır.

Şimdilerde TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

Nurettin Söznmez’in rol aldığı diziler ve filmler:

2014-2018 – Diriliş Ertuğrul (Bamsı Beyrek) (TV Dizisi)

2013 – Tatar Ramazan 2. Sezon (Ulvi) (TV Dizisi)

2013 – Osmanlı’da Derin Devlet (Gaddar Ali) (TV Dizisi)

2011 – Mavi Kelebekler (Branko Brekoviç) (TV Dizisi)