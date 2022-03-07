Nusret 1 lira tazminat ödeyecek

Ali İhsan Kandil, kendisine hakaret eden eski patronu Nusret Gökçe'ye açtığı bir liralık tazminat davasını kazandı.

Hayati ARIGAN

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Ali İhsan Kandil, Nusret Gökçe’nin sahibi olduğu Nusret Steak House Etiler şubesinde 17 ay garson olarak çalıştı. 2015 yılında müşteri yoğunluğunun bulunduğu akşam saatlerinde yedi kişilik bir erkek grubu Etiler’deki mekana gitti. Erkek grubunun bulunduğu masaya daha sonra giden iki kadın müşteri yerleştirildi. Bu durumdan rahatsız olan kadınlar, durumu Nusret Gökçe’ye bildirdi.

“GEBERTİRİM LAN SENİ”



Nusret Gökçe de olayla hiçbir bağlantısı olmayan garson Ali İhsan Kandil’e herkesin gözü önünde, “Sen mi oturttun lan p….k, karı mı pazarlıyorsun benim dükkanımda, gebertirim lan seni, s….r git buradan, seni kovuyorum” şeklinde hakaret etti.

Nusret Gökçe’nin müşterilerin gözü önünde kendisini rencide ederek alenen hakarette bulunduğunu öne süren Kandil, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Nusret Gökçe hakkında ‘hakaret’ suçundan dava açıldı.

Gökçe, 8 bin 700 lira adli para cezasına çarptırıldı.

1 LİRALIK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Ali İhsan Kandil, ceza davasının kesinleşmesinin ardından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak eski patronu Nusret Gökçe’ye 1 liralık manevi tazminat davası da açtı.

Uğradığı manevi zararı para ile giderilemeyeceğini belirten Ali İhsan Kandil’in 1 liralık açtığı manevi tazminatı mahkeme kabul etti. Nusret, 1 liralık tazminatı ödeyecek.

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