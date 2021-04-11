Ödül töreninde kavga çıktı, ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ da oradaydı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen 2021 Demir Berberoğlu Sezonu ve Şevki Gökerman Ralli Kupası ilk yarışı olan BOTAV Rally Bodrum, bu akşam düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Yarışmanın ödül töreninin ardından çıkan kavga organizasyona gölge düşürdü. Ünlü sanatçı Mustafa Üstündağ’ın arkadaşlarının bir organizasyon görevlisini darbettiği öğrenildi.

81 ARAÇTAN 60’I YARIŞI TAMAMLAYABİLDİ

6 etapta ve 155 kilometre üzerinden yapılan yarışmanın parkurunun zorlu olması nedeniyle bazı otomobiller takla attı, bazıları parkur dışına sürüklendi. Start alan 81 otomobilden 60'ı yarışı tamamlayabildi. Yarışmanın ardından düzenlenen törende kategorilerinde ilk üç dereceye giren otomobil sporcularına kupa ve plaket ödülleri verildi.

Yarışmanın özel klasmanında BC Vision Motorsport takımından Burak Çukurova-Vedat Bostancı birinciliği elde ederken, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikinciliği ve Evofone Rally Team'den Uğur Soylu-Aras Dinçer'de üçüncülüğü kazanan ekipler oldu.

KAVGAYA ONLARCA KİŞİ KARIŞTI

Ödül törenine Kurtlar Vadisi dizisindeki ‘Muro’ karakterini canlandıran ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da katıldığı öğrenildi.

Yarışmada Üstündağ’ın bir yakınına haksızlık yapıldığı iddiası ile tartışma çıktığı, sözlü tartışmanın tekmeli tokatlı kavgaya dönüştüğü ifade edilirken onlarca kişinin karıştığı kavgada Üstündağ’ın arkadaşlarının organizasyon komitesinde görevli olan Atıl Atılgan'ı darbettikleri öğrenildi. Atılgan'ın ise özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

AYNI SAATLERDE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALI

Aynı saatlerde ödül törenin yapıldığı okul bahçesinde otoparktan çıkmaya çalışan bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirilmiş, bir kişi yaralanmıştı.

Olayla ilgili olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alınırken, meydana gelen kavgayla silahlı saldırının bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.