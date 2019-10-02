Oktay Çubuk kimdir? Oktay Çubuk nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat Yıldız karakterini canlandıran Oktay Çubuk hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Oktay Çubuk kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…
OKTAY ÇUBUK KİMDİR?
Oktay Çubuk, 12 Aralık 1996 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü’nde eğitimini sürdürmektedir. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Cennetin Gözyaşları dizisinde canlandırdığı Ömer karakteri ile yaşamıştır.
Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Fırat karakterine hayat veren Oktay Çubuk, 1.80 metre boyunda, 73 kilo ve Oğlak burcudur.
Oktay Çubuk’un rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Aşk Ağlatır (Fırat) (TV Dizisi)
2017 – Cennetin Gözyaşları (Ömer) (TV Dizisi)