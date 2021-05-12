Önce babası Zeki Alasya’yı sonra eşini kaybeden Zeynep Alasya’dan yürek burkan mesaj

Usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.
Zeynep Alasya, 8 Mayıs 2015’te babası Zeki Alasya’nın geçen yıl da eşi Alpay Göltekin’in ölümüyle sarsıldı.
“OLMUYOR, İYİLEŞEMİYORUM”
Alasya, eşinin vefatının birinci yıl dönümünde Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:
“Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde… Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse… ‘Özledim’ demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım… Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar.”