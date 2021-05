Önce babası Zeki Alasya’yı sonra eşini kaybeden Zeynep Alasya’dan yürek burkan mesaj

Usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı Zeynep Alasya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini duygulandırdı.

Zeynep Alasya, 8 Mayıs 2015’te babası Zeki Alasya’nın geçen yıl da eşi Alpay Göltekin’in ölümüyle sarsıldı.

“OLMUYOR, İYİLEŞEMİYORUM”

Alasya, eşinin vefatının birinci yıl dönümünde Instagram hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

“Olmuyor, iyileşemiyorum. Her yerim yara bere içinde… Yaşıyoruz bir şekilde, ne kadar yaşamak denirse… ‘Özledim’ demek bile çok zor geliyor. Her şey eksik, her şey yarım… Bana ne, bugün de ötmeyiversin kuşlar.”

İlginizi Çekebilir Eşinden Zeki Alasya'yla ilgili duygusal paylaşım