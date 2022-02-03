Oryantal Didem Kınalı: Ben namussuz değilim!

YouTube'da yayınlanan 'Katarsis' programına konuk olan oryantal Didem Kınalı, hakkında bilinmeyenleri anlattı.

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Oryantal Didem Kınalı, YouTube’da yayınlanan ‘Katarsis’ programına konuk oldu. 10 yaşındayken sahne almaya başladığını anlatan Kınalı, kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Kendisinden bahseden Didem Kınalı, “Sahnede çok mutluyum, bir başka Didem oluyorum. Evde de temizlik yapan, temizliği takıntı haline getiren bir Didem var! İki farklı Didem arasında dağlar kadar fark var. Ben insanların hep şöyle bakmasını istedim; ailenin kızı olarak. Evet, dansçıyım ama kötü bir iş yapmıyorum, namussuz değilim. O gözle bakanlar var ama öyle biri değilim. Bu işi iyi yaptığımı düşünüyorum” dedi.

“ORYANTAL DANSIN AŞAĞILANMASI BENİ ÜZÜYOR”

Sahne kıyafetlerinden dolayı eleştirildiğini söyleyen Kınalı, “Oryantal kıyafetini ben tasarlamadım, ben dünyada yokken de vardı bu kıyafetler daha da açıktı. Dansın anlamı ‘göbek dansı’, göbeğinin açık olması gerekiyor. Bunu kapatmayı da denedik, ama ona rağmen birçok yerden veto yedik. Evet, seksi bir dans ama bütün danslar öyle değil midir? Bütün şarkıcılar da seksi giyinebilir, oryantal dansın aşağılandığını görmek beni üzüyor” diye konuştu.

“TEN RENGİMDEN DOLAYI DIŞLANDIM”

Çocukluk yıllarında yaşadığı zorluklardan bahseden dansçı sözlerine şöyle devam etti: “Dans etmeyi oyun gibi biliyordum. Annem ve teyzemler de dans ediyordu. Müzisyen bir ailede büyüdüm. Ten rengimden dolayı okul yıllarım da çok dışlandım.”

“BABAMIN ÇORAPLARINI GÖĞSÜME KOYUYORDUM”

“Fakir bir ailede büyüdüm. Okulu bıraktım çalışmaya başladım. İlk dans ettiğimde sahneye çıkarken babamın çoraplarını göğsüme koyup çıktım. Henüz 10 yaşımdaydım. Evde o kadar çok para lafı konuşuluyordu ki artık otomatik olarak beynine yerleşiyordu para kazanma durumu. Anne tarafım Selanik, baba tarafım ise Yunanistan Dedeağaçlı… Ben Kuştepe’de büyüdüm.”

“14 YAŞIMDA KONSOMATRİSLİK YAPTIM”

“İlk pavyona gittiğimde bir solistin arkasında dans ediyordum. Uykun geliyor, erken yatmaya alışıksın ama orada gece dörde kadar durmak zorundasın… Sonra İkitelli’de bir yere gittik, ‘Konsomatris olur musun?’ dediler. Ne olduğunu bilmiyordum ‘Deneyeyim’ dedim. ‘Ben içki içemem bana kola verin’ diye belirttim. Bir adamın yanına oturdum. Tanımıyorsun, çocuksun adam orada konuşuyor derdini anlatıyor. Ben de oturdum orada program izledim. Adam bana ‘Sen beni dinliyor musun, ne dedim?’ diye sordu. ‘Programı izle çok güzel’ dedim. Sonra bana yaşımı sordu ’18 yaşındayım’ dedim. Aslında yalan söyledim.”

“BENİ TACİZ EDEN ADAMIN KAFASINDA ŞİŞE KIRDIM”

“14 yaşımda kendimi eğittim. Bir adam para takmaya çalışırken taciz etti. Kafasında şişe kırıp kaçtım. Bizim evde hep alkol kokusu vardı. Babam çalışmamı istemiyordu. Annem ise ‘çalışıp eve para getirecekler’ derdi. Babamın zaafı alkol olduğu için o yüzden susuyordu. Çok seviyordum babamı, aşıktım ona… Okumamı çok istiyordu ama olmadı.”

“İBRAHİM TATLISES PROGRAMA ÇIKMAM İÇİN ARADI”

İbo Show’a başlama hikayesini de anlatan Kınalı sözlerini şöyle tamamladı: “İbo Show’a başlamadan önce günde dokuz yerde sahne alıyor, iyi de kazanıyordum. Ünlü olmak gibi bir arzum da yoktu. Bir gün telefon çaldı ‘İbo Show’a oryantal lazım’ dendi. Ne kadar para vereceklerini sordum. Stüdyoda seçme yaptılar. Dans ettikten sonra İbrahim Bey’i aradılar anlaşma sağlandı. Bir gün sonra aradılar anlaşmayı iptal ettiklerini söylediler. Bir ay sonra tekrar çağırdılar. İbrahim Bey aradı ‘Gelmezsen ben gelip alacağım seni’ dedi. 6 yıl kadar beraber çalıştık.”

“AJDA PEKKAN ‘PARANI TUT’ DİYE UYARDI”

“O süre zarfında konuşma yasağım vardı. Şöhret denen şeyden haberim yoktu. Ajda (Pekkan) Hanım bir gün kulisime geldi ‘Şöhret ateşten gömlektir kızım. Senden istediğim paranı tut, malvarlığı yap, hayatını dizginle’ sözleriyle uyardı.”