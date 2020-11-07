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Oyuncu Timuçin Esen coronaya yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen coronaya yakalandı
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotlarında da rol alan oyuncu Timuçin Esen de corona virüsüne yakalandı.
Magazin 7 Kasım 2020 - 15:14

‘Hekimoğlu’ dizisinde ‘Ateş’ karakterini canlandıran, aynı zamanda salgın başladığından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotu videolarında rol alan Timuçin Esen de corona virüsüne yakalandı. Esen, hazırlanan kamu spotlarında korona virüsten nasıl korunulacağını anlatıyordu.

tv100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre, aile fertlerinin virüse yakalanmasın ardından Timuçin Esen, test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan oyuncunun hemen tedavisi başladı. Evinde dinlenen oyuncunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan ‘Hekimoğlu’ dizisinin çekimlerine bir hafta ara verildiği belirtildi.

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