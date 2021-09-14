Özcan Deniz hakim karşısına çıktı

Eski eşi Feyza Aktan'ı darbettiği iddiasıyla hakkında ‘yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan şarkıcı Özcan Deniz hakim karşısına çıktı. Deniz mahkemedeki savunmasında, "Velayet davasında beni zor duruma düşürmek için bu iddiaları sürdürmektedir" dedi. Aktan ise, "Kuzey kucağımdaydı. Yere düştüm, ayaklarıyla vurdu" ifadelerini kullandı.

Fahrettin ÖZTÜRK

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Şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan, Deniz’in kendisini darbettiğini iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ünlü şarkıcı hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış ve Aktan’a karşı, ‘yaralama’ suçunu işlediği gerekçesiyle hakkında 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davaya Özcan Deniz ile Feyza Aktan, avukatlarıyla katıldı.

Duruşma başlamadan önce taraf avukatları, dosyaya gizlilik kararı getirilmesini talep etti. Mahkeme, dosyada yer alan taraflara ilişkin bilgilerin, genel ahlaka ve kamu güvenliğine aykırı, basın yasağı ve kapalı duruşma yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.

“BENİ ZOR DURUMA DÜŞÜRMEK İÇİN BU İDDİALARI SÜRDÜRMEKTE”

Özcan Deniz mahkemedeki savunmasında, hakkındaki darp iddialarını reddettiğini söyleyerek, “Müştekiyle velayet sürecinde olduğumuz için bu iddiaları öne sürdüğünü düşünüyorum. Şu an velayet davamız devam ediyor. Velayet davasında beni zor duruma düşürmek için bu iddiaları sürdürmektedir” dedi.

“HİÇBİR ŞEKİLDE FİZİKSEL TEMASTA BULUNMADIM”

Feyza Aktan’ın ablası Eda Aktan’ın iddianamedeki ifadelerinin hatırlatılması üzerine Deniz, “Almanya’dayken odanın kapısını çaldığım ve çocuğu aldığım doğru. Ancak hiçbir şekilde fiziksel temasta bulunmadım. Feyza’nın oradaki amacı olayı polise intikal ettirmekti. Çocuk o zaman daha küçüktü. Boşanma davasını da ben açtım. Şiddet gören bir kadın olarak boşanma davası açmadı” ifadelerini kullandı.

“ANNESİNE TENCERE TAVA FIRLATTI”

Deniz, “Olay günü Feyza annesiyle tartıştı. Hatta annesine tencere, tava fırlattı. Ben de annesini korudum. Herhangi bir darp girişiminde bulunmadım. Hastane raporunun da nasıl alındığı belli değildir. Türkiye’ye dönüldükten bir gün sonra alınmıştır. Şaibelidir. Feyza, sinirlendiğinde kendine zarar veren biridir. Muhtemelen bu rapor da kendisine zarar verdikten sonra alınmış bir rapordur” dedi.

“ESKİ SEVGİLİSİYLE BULUŞTUĞUNA İLİŞKİN FOTOĞRAFLAR ÇIKMIŞTI”

Mahkemede beyanı sorulan Aktan, “Sarıyer’deki evimizde olan eyleminde henüz evli değildik. Hamileydim. Eski sevgilisiyle buluştuğuna ilişkin fotoğraflar çıkmıştı. Bunun üzerine evi terk ettim. Daha sonra beni ikna etti ve eve döndüm. Evde de tartışmalarımız devam etti. Tartışma sırasında boğazımdan tutup duvara dayadı sonra yere itti. O süreçte vücudumda iz bırakacak kadar darbetmediği için rapor almamıştım. Aileler de araya girdi ve kendisi de pişman olduğunu söylediği için barıştık, evlendik. Şayet o dönemde darp raporu alacak kadar iz olsaydı da rapor almazdım. Çünkü çocuk olacaktı. Ona karşı sorumluluğum vardı. Çocuğum dünyaya gözlerini açacağı zaman anne babası ayrı olsun istememiştim. O zaman darp raporu almadığım için pişman oldum” şeklinde konuştu.

“YERE DÜŞTÜM AYAKLARIYLA VURDU”

Aktan, mahkemede beyanda bulunmaya devam ederek, “2018 yılında gerçekleşen olayda evliydik. ‘Çantaları topluyorsun, İstanbul’a dönüyoruz’ dedi. Çocuğum yeni doğmuştu. Lohusa dönemindeydim. Ben de İstanbul’a dönemeyeceğimi söyledi. Çünkü tartışmanın büyümesinden korkuyordum. Daha sonra kendisi bana, ‘benim karımsın benimle geleceksin’ diyerek beni darbetti. Kuzey kucağımdaydı. Beni tutup itti. Yere düştüm, ayaklarıyla vurdu. O süreçte de çocuğuma karşı sorumluluğumdan dolayı darp raporu almadım” dedi.

“ERKEK Mİ GÖRMEK İSTİYORSUN? DİYEREK TOKAT ATTI”

Aktan, “2019 yılında da Almanya’ya tatile gitmiştik. Oturduğumuz restoranda kuzey babasının telefonuyla oynuyordu. O ara Özcan’ın teline birkaç mesaj geldi. Konuştuğu kadın olduğunu düşündüm. Odaya geçtik. O sıra odaya girip beni kolumdan tutarak duvara çarptı. Kuzey’i alıp götürdü. Odaya geri gelip kız kardeşimi Kuzey’in yanına gönderdi. Sakince konuşacağız diye. Yatağın üzerinde oturuyordum. ‘Erkek mi görmek istiyorsun?’ diyerek tokat attı. Yere düştüm. Yerdeyken bana vurmaya devam etti. Balkona kaçtım çığlık atmaya başladım. Balkondayken eline sigara aldı. Yüzüme söndürmesinden korkup sigarayı bırakmasını isteyerek odaya kaçtım. Almanya’da yabancı dilim olmadığı için rapor alamadım. Türkiye’ye döndüğümün ertesi günü rapor aldım. Çünkü Özcan ile abisini benimle yapılan evlilik sözleşmesini gözden geçirdiklerini gördüm. Bunun üzerine rapor aldım. Beni tehdit ettikleri için raporu kendilerine verdim. Bu yüzden boşanma davasında sunamadım” ifadelerini kullandı.

“HAPSE ÇARPTIRILSIN GİBİ BİR ŞEY DEMİYORUM”

Feyza Aktan, şiddet gördüğü halde neden Özcan deniz ile yaşamaya devam ettiği yönündeki sorulara ise çocuğuna karşı sorumluluğu sebebiyle birlikte yaşamaya devam ettiğini söyledi. Aktan,”Zamanında şikayette bulunmadığım için karşı tarafa çamur atmakla yaftalanıyorum. O zaman şikayette bulunsaydım da inkar edeceklerdi. Şimdi ciddi bir ceza alsın demiyorum. Hapse çarptırılsın gibi bir şey demiyorum. Çocuğum için. Sadece yaptıklarının karşılığını görmesini istiyorum. Şikayetçiyim” dedi.

Duruşmada, her iki tarafta tanık dinletmek istediklerini belirtti. Mahkeme, dinlenilmesi istenen tanıkların bir sonraki duruşmada dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

“ŞİMDİ NE SÖYLESEM BOŞ”

Duruşma çıkışında, gazetecilerin sorularına yanıt veren şarkıcı Özcan Deniz, “Zamanı geldiğinde söyleyeyim çocuklar. Şimdi ne söylesem boş, dava süreci devam ediyor çünkü” dedi.