Özer Hurmacı’yı bu kez eşi affetmedi

Kısa süre önce boşanma davalarını geri çeken eski futbolcu Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı ikinci kez mahkemelik oldu. Mihriban Hurmacı eşiyle barıştıktan sonra kendisini tekrar dövdüğünü iddia ettiği 3 çocuğunun babası Özer Hurmacı'ya bir ay dolmadan yeniden boşanma davası açtı.

Hayati ARIGAN

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Bir dönem Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’da top koşturan Özer Hurmacı, 2015’te Mihriban Hurmacı’yla evlenmişti. Özer Hurmacı 2021 Eylül’de 6 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı’ya “Astroloji haritasına baktırıp onu aldattığımı söylüyor” iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak boşanma davası açmıştı. Mihriban Hurmacı karşı boşanma davası açarak 30 milyon lira tazminat ile üç çocuğu için toplam 75 bin lira iştirak nafakası talep etmişti. Mahkeme, Mihriban Hurmacı ve çocuklar için toplamda 52 bin TL nafaka ödenmesine karar vermişti.

BOŞANMAKTAN VAZGEÇMİŞLERDİ

Karşılıklı davalar açıldıktan sonra çift şaşırtan bir kararla barıştıklarını duyurdu, Mihriban Hurmacı “Mutluluğumuzda gözü olanın gözü çıksın. Seni seviyorum Özer” paylaşımında bulunmuştu.

5 Ocak tarihinde mahkemeye feragat dilekçesi sunan ikili boşanmaktan vazgeçmişti.

“DARBEDİLDİM'”

Çiftin mutlulukları uzun sürmedi. Barışmalarının birinci ayında Mihriban Hurmacı futbolcu eşi Özer Hurmacı tarafından darbedildiğini açıkladı.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan üç çocuk annesi, “İçime bir şüphe doğdu. Telefonunu aldım, baktım. Kadınlarla mesajlaşmaları vardı. Onu sormak için yanına gittim, sinirlendi. Beni odaya çekip darbetti. Bu duruma çocuklar da şahit oldu. Polise gidip şikayetçi oldum, rapor aldım. Özer’i gözaltına aldılar. Aldatılmaya göz yummayacağım. Özer’den boşanacağım” şeklinde konuştu.

İKİ DAVA BİRDEN

Yaşanan olayların ardından darpbedildiği iddiasında bulunan Mihriban Hurmacı tekrardan İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Futbolcu eşi Özer Hurmacı’ya çekişmeli boşanma davası açan Mihriban Hurmacı aynı zamanda aile mallarının korunması davası açtı.

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