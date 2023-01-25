Paris Hilton’dan hayranlarını şoke eden paylaşım… Bebeği oldu

Paris Hilton, bebek sürprizi ile hayranlarını şaşırttı. Ünlü isim, Carter Reum ile evlendikten bir yıl sonra taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bebeğini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Paris Hilton, kocası Carter Reum ile taşıyıcı anne aracılığıyla gizlice dünyaya getirdiği bebeğini açıkladığında hayranlarını şoke etti. 41 yaşındaki sosyetik güzel, bebeğinin elini tutarken çekilmiş bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Hilton, PEOPLE’a yaptığı açıklamada, “Anne olmak her zaman hayalimdi ve Carter’la birbirimizi bulduğumuz için çok mutluyum. Ailemizi birlikte kuracağımız için çok heyecanlıyız ve kalbimiz oğlumuz için sevgiyle dolup taşıyor” dedi.

Hilton, doğumla ilgili daha fazla bilgi vermekten kaçındı.

Paylaşımdan kısa bir süre sonra Hilton’un arkadaşlarından, ailesinden ve takipçilerinde kutlama mesajları yağdı.

Kısa bir süre önce müzisyen John Legend ile üçüncü çocuğunu doğuran Chrissy Teigen, şunları yazdı: “Tebrikler ikiniz için de çok mutluyum!”

Kim Kardashian da “Sizin için çok mutlu çocuklar!!!” yazdı.

Victoria’s Secret modelleri Lily Aldridge, Jasmine Tookes, Sara Sampaio ve Elle Fanning de yeni anneyi tebrik eden ünlüler arasında yer aldı.

ANNESİ ‘ÇOCUKLARI OLMUYOR’ DEMİŞTİ

Annesi Kathy Hilton’un, hamile kalamadığını açıklamasından sonra Hilton, Reum ile evlenmeden önce 2020’nin ortalarında tüp bebek tedavisine başladığını paylaşmıştı.

Bu, Hilton’un ilk çocuğu olmasına rağmen, 40 yaşındaki Reum, sadece bir kez gördüğünü iddia ettiği realite yıldızı Laura Bellizzi ile 10 yaşında bir kıza da sahip. Bellizzi, aktör Mel Gibson’la kısa bir kaçamak yaşadı ve hamile kaldığında hem Reum hem de Gibson, çocuğun babası olabileceği ile ilgili söylentilerin odağında yer aldı.

Reum, Şubat 2021’de Hilton’a evlenme teklif ettiğinde 2 milyon dolarlık bir nişan yüzüğü hediye etti. Çift iki yıldan fazla bir süredir beraberdi. İkili, Aralık 2019’da ilişkilerine başlamadan önce yıllarca arkadaştı.

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