Rafet El Roman yazdı! Genç kadın ifşa etti

Şarkıcı Rafet El Roman'ın sosyal medya üzerinden genç bir kadına yazdığı mesajlar bizzat genç kadın tarafından ifşa edildi. 51 yaşındaki şarkıcı Roman, daha önce de benzer mesajlarla gündeme gelmişti.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın, Instagram hesabı üzerinden bir kadın takipçisine attığı mesajlar ifşa oldu. Şule Balmak adlı sosyal medya kullanıcısıyla resmi hesabı üzerinden yazışan şarkıcı Rafet El Roman’ın samimi bir şekilde sohbet etmek istediği ve sorularıyla yer yer genç kadını zor durumda bıraktığı görülüyor. Şule Balmak, Rafet El Roman’ın Instagram DM (Direkt Mesaj) üzerinden kendisine attığı mesajları Snob Magazin ile paylaştı.

Yazışmada, Rafet El Roman Şule Balmak’ın telefon numarasını isteyerek kendisine konumunu vermeye çalışıyor ancak genç kadın telefon numarasını vermiyor. Ünlü şarkıcı pes etmiyor ve sorularıyla sohbete devam etmeye çalışıyor.İşte o yazışmalar: